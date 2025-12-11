「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」沖縄・奄美以外に

気象庁は11日、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

12月18日と19日ごろからから、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。

寒気弱まる

気象庁は、北日本・東日本・西日本の気温は、向こう２日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まるため平年並か高く、１８日頃からはかなり高い日が多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。

沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。

いつごろからかなり高い気温になると予想されているのか？

北海道から九州南部まで、全国の気温の見通しを見ていきます。

北海道地方 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北海道地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、その

後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１２月１８日頃からはか

なり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東北地方 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東北地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、 その

後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１２月１８日頃からはか

なり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

関東甲信地方 １２月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

関東甲信地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、そ

の後は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１９日頃からはかなり

高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

北陸地方 １２月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

北陸地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１２月１９日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東海地方 １２月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東海地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１９日頃からはかなり高くな

る可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

近畿地方 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

近畿地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で低いですが、その後

は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１８日頃からはかなり高くな

る可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

中国地方 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で平年並か低いですが

、その後は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１８日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

四国地方 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

四国地方の気温は、向こう２日間程度は寒気の影響で平年並か低いですが

、その後は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、１８日頃からはかな

り高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州北部地方（山口県を含む） １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受

けにくいため平年並か高く、１８日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州南部 １２月１８日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．２℃以上

九州南部の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か

高く、１８日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

奄美地方と沖縄地方には高温に関する早期天候情報は発表されていません。

