トランプに書かれているのは、鹿児島弁。

『てげてげで よかけ？』意味はわかりますか？

児童文学作家の女性が、鹿児島弁トランプを製作しました。

鹿児島市の児童文学作家、植村紀子さん。鹿児島弁の面白さを伝えようと、これまでに、鹿児島弁の詩集やすごろくなどを製作してきました。

今回、新たに手がけたのは、鹿児島弁トランプ。数字に合わせ、1文字から13文字まで、さまざまな鹿児島弁が書かれています。

親交のあった詩人谷川俊太郎さんの一周忌にあわせ、11月13日に発売しました。

（植村紀子さん）「け（来い）、むぜ（かわいい）、からう（背負う）、こおやし（子育て）…」

さらに、右上にはアクセントを示す音符が記されていて…。

（植村紀子さん）「イントネーションの上がり下がりを口ずさんで欲しい」

（植村紀子さん）「鹿児島弁が面白い、楽しい、かわいいと子どもたちに伝えたい。お正月みんな集まるときに、鹿児島弁だと話が弾めばいい」

鹿児島弁トランプは1430円で、県内の書店などで売られています。

『てげてげで よかけ？』は、鹿児島弁で「だいたいで、いいですか？」です。

