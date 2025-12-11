戦争が生んだ「残留孤児」…「中国も日本も故郷なんです」

戦時中、日本の占領下にあった中国東北部の旧満州。155万人の日本人が暮らしていました。

しかし、終戦間際の混乱の中、子どもの命を守るため、やむを得ず手放した親も多くいて、2800人を超える子どもたちが中国に取り残されました。「中国残留孤児」と呼ばれ、1980年代以降、9割が日本に永住帰国しました。

中国で残留孤児となり、鹿児島で暮らす女性が見つめる、戦後80年とこれからの日中関係です。

鹿児島市の中村和子さん。中国名・李桂和さん（84）です。終戦の4年前に生まれました。

30年前に中国人の夫に先立たれ、1人で暮らしています。日本語はほとんど話せません。

中国のテレビは、台湾有事を巡る高市総理の発言をきっかけに、日本を批判するニュースを連日伝えています。

（中村和子さん）

「こうなるとは思わなかった。国交正常化以来、交流を一歩ずつやってきたのに」

中国残留孤児が歩んだ戦後80年

戦時中、日本の占領下にあった中国東北部の旧満州。中村さんは中心都市の瀋陽で日本人の両親らと暮らしていました。

（中村和子さん）

「3歳の時、母親と一緒に中国に行った。大きな船に乗って。母は花柄の白い和服を着ていた。父は軍人で刀と銃を持っていて怖かった」

翌年の昭和20年（1945年）、日本は敗戦。すると、両親との暮らしは突如、終わりを告げます。

戦争で変えられた人生 母は私を見知らぬ男性に

（中村和子さん）

「父が家に帰って来なくなり、母は私を見知らぬ男性に預けた。馬や牛の餌やりをさせられた」

見知らぬ男性に労働を強いられ、傷ついた左手の人差し指と、3本の足の指。冬のマイナス30度の極寒でただれてしまいました。

（中村和子さん）「靴はなく、裸足で作業していた。男性は凍傷の手足を見て、私を家から追い出した」

あるのは顔一杯に凍った涙だけでした

鹿児島で暮らす中国残留孤児たちが19年前にまとめた証言集。中村さんは当時負った心の傷をつづっていました。

（証言集）「夜は氷のように冷たい草小屋の中でちぢこまっていました。そういうとき、どんなに母のことを思ったでしょう。目が覚めたとき、母はなく温かい家庭はなく、あるのは顔一杯に凍った涙だけでした」

その後、中村さんは中国人の家庭を転々としました。日本人は「侵略者」とみなされていた中、差別や暴力も受けました。

（中村和子さん）「家のない中国人の子どもたちと一緒に野宿もした。まわりは戦死した人の血と死体だらけで、ひと晩泣いたこともあった」

両親と離れておよそ1年。5歳くらいのころ、子どものいない中国人養父母と出会いました。4か所目の家庭でした。

（中村和子さん）「養父母は優しい人。私もいじめられることはなかった」

養父母は、自分の名前すら分からない中村さんを「李佳和」と名づけました。

小学校に通うこともでき、21歳で中国人男性と結婚。3人の子どもに恵まれました。

訪れた転機 日中国交正常化

転機が訪れたのは、昭和47年の日中国交正常化。孤児たちの身元調査や帰国が進展します。

終戦から44年経った平成元年、中村さんは夫や子どもたちと帰国。両親の出身地や手がかりは見つかりませんでしたが、身元引受人がいる鹿児島市で暮らすことにしました。48歳の時でした。

（中村和子さん）「祖国を見てみたかった。だって、日本人だから。李佳和の“和”をとって、中村和子にした」

肉親に助けに来てほしいと願った、今考えるとただの夢にすぎなかった

しかし、証言集には、祖国・日本で感じた失望がつづられていました。

「私は日本で生まれ戸籍があったはずですが、死亡したとして抹消されていたことを知りました。肉親に助けに来てほしいと願ったあの思いは、今考えるとただの夢にすぎなかったのです」

鹿児島で暮らす残留孤児は多い時で50～60人いたとみられますが、高齢化で今は23人に減りました。

やがて残留孤児の存在すら、忘れ去られるのではないかと感じています。

（中村和子さん）「残留孤児の本人確認証。病院の受付で見せても、孤児の存在すら知らない人が多い」

心のよりどころ⋯ある「石碑」

中村さんが心のよりどころにしている場所があります。

平成25年、中国の養父母に感謝を込めて、鹿児島の残留孤児らが建てた石碑です。

「終戦当時に、異国の孤児へ救いの手をさし伸べられた中国人養父母の慈愛の精神に対し、更めて深甚の感謝を表すと共に、日中平和友好条約締結三十五周年に当り日中友好の末永い存続を念願する」と記されています。

Q.石碑を見ると、過去を思い出す？

（中村さん）「養父母は自身も生活が苦しい中、それでも私たちを育ててくれた。養父母がいなければ、今の私はない」

緊張関係にある日本と中国⋯「中国も日本も故郷なんです」

しかし、日本と中国は今、出口の見えない緊張関係にあります。

（中村和子さん・84）「心配…再び戦争が起きたら終わり。一番苦しむのは国民」

「私にとって、中国も日本も故郷なんです」

肉親を失った壮絶な幼少期と、祖国で感じた失望。残留孤児が歩んだ人生は、昭和の戦争と侵略のむごさを伝えています。

・