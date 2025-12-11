シンガー・ソングライターのａｉｋｏ（５０）の姿にネットが驚いた。

ａｉｋｏは１１日までにインスタグラムを更新し、「ＬＬＰ ｖｏｌ．２４．９代々木公園 必死に歌ってたらあっという間に終わったけれど 体には至る所にライブをやった跡が残っていて痛い それも嬉しい ３１日のライブも頑張ります」とライブのオフショットを投稿。

１１月に５０歳になったａｉｋｏ。カジュアルにストールを巻いた姿などをアップし、フォロワーは「なんで歳とらないのらー？？？」「いつもと違う！かっこいい」「ａｉｋｏ可愛すぎる！」「可愛くてファンキーですね」「可愛くて無理」「どうしてそんなに愛らしいの…」と驚き。

１０日のフジテレビ系音楽特番「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭 第２夜」にも出演し、「シネマ」を歌唱したａｉｋｏ。番組ではデニムのジャケットとパンツを着用し、テレビを見たネットは「ＦＮＳ歌謡祭のａｉｋｏの衣装可愛い〜」「ａｉｋｏの衣装かわいすぎてきゅん」「ａｉｋｏちんのデニムセットアップめっちゃ可愛い」「デニムのセットアップ似合いすぎ！」「ＦＮＳ歌謡祭のａｉｋｏかわいかった＆オシャレだった！」「ａｉｋｏにベストジーニスト賞はよ」「あれが似合うのは吉田栄作か木村拓哉かａｉｋｏだけ」「ボロボロないた笑 泣きながら見てたら旦那に『ａｉｋｏどしたん？キムタクやん』て笑かされた」「かっこよすぎた震えた」「年齢を感じさせないくらい変わらない歌声でびっくりする」「髪型もちょうかわいい！！！！」と衝撃を受けていた。

ａｉｋｏは私生活では２０２１年１２月１４日に、東京・有明で行ったライブツアー最終公演で、「結婚しました。しかも去年していました」と一般男性との結婚を電撃発表した。