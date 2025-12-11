◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節 Ｇ大阪―ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪が、今季最終戦をスコアレスで折り返した。

試合開始からテンポよくボールを回して攻め込んだ。最終ラインからの縦パスも有効的に使い、ＦＷジェバリが起点となる。ＭＦ食野亮太郎、ＭＦ奥抜侃志、ＤＦ半田陸を中心にサイドを駆け上がり、ゴールを脅かした。

すると同２２分、センターバックを務めるＤＦ福岡将太の縦パスを、最前線からポジションを少し落としてジェバリが収める。その背後へ、相手の最終ラインの裏を抜けるように食野がスプリント。完璧なタイミングで抜け出し、左足でゴールネットを揺らした。明らかにオンサイドに見えたシーンだったが、これがオフサイドの判定となった。グループリーグはＶＡＲ（ビデオアシスタントレフェリー）がないため、得点は記録されないまま試合は続行された。

その後もジェバリ、ＭＦ名和田我空、奥抜らが果敢にシュートを放つがスコアは動かず。守備では同３９分に迎えた１対１の場面をＧＫ東口順昭がセーブし、無失点で終えた。