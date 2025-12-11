¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÛÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷①¡¡ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¢ÉÙ»³1¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÅÞËÜÉô¤Î°Õ¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿Ä´À°¤¬Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ö¥ê¥£¤ÏÀè½µÅÚÍË¡¢¼«Ì±ÅÞ¸½¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¡¢¤¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Ï¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ ËÜ¿Í¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ËÜ²»¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æーー¡£
Àè½µÅÚÍË¡¢KNBËÜ¼Ò¤ÇÉÙ»³1¶èÁª½Ð¤ÎÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ò»Ù¤¨¤ÆÀ¯ºö¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×ーー¹ñ²ñ¤Ç¤Î»Å»ö
¤Þ¤º¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¡ÖÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ëÂç»ö¤Êµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ´Ì³¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Ê¬Ìî¤Þ¤¿Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜ¤Î´Ø·¸¤ò¼ç¤ËÃ´Ì³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·²ñÄ¹¤Ï¡¢ÅöÁª5²ó¤ÎÆ±´ü¡£ÅÄÈªµÄ°÷¤Î¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ä±þ±ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¡Ö»ä¤Ï¼Â¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÉû²ñÄ¹¤Ë¼Â¤Ï½¢Ç¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ò»Ù¤¨¤ÆÀ¯ºö¤òÁ°¿Ê¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÁÏÌô¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÉÙ»³¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤
º£Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×²þ¤á¡¢¡ÖÃÏ°èÌ¤Íè¡×ÀïÎ¬ËÜÉô¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢»º¶È¤ò½¸ÀÑ¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÃÏ°èÌ¤Íè¸òÉÕ¶â¡×¤òÀß¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¡Ö»ä¤ÏÉÙ»³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÏÌô¡£¤È¤ê¤ï¤±ÉÙ»³»Ô¤Ï¤ªÌô¤ÎÊ¬Ìî¤ò¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»º¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡£ º£¤Ï¤â¤¦¹âÊ¬»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤¬À¤³¦¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½Â¤¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆüËÜ¤ÎÁÏÌô¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÉÙ»³¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬ÉÙ»³¤Î¤â¤Á¤í¤ó·ÐºÑ¸òÎ®¤äGDP¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¤âÍ½»»¤òÅêÆþ¤·¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¡ÖÉÙ»³Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤äÌô³ØÉô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌô¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶À÷¾ÉÍ»ö¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅ¡¦ÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âç³Ø¤Ï´ðÁÃ¸¦µæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼ç´ã¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÊ¸²Ê¾Ê¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤Æ¸¦µæ¤ò¡¢ÉÙ»³¤«¤é´¶À÷¾ÉÍ»ö¤Î¿ÍÎà¤òµß¤¦Ìô¤Î³«È¯¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡·«¤êÊÖ¤·¼«¤é¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê
¤½¤·¤Æ¼ÁÌä¤Ï¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ø¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤ÏµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÎÅöÁªÄ¾¸å¤ËÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿¹ç¤ï¤»¤Æ262¿ÍÊ¬¤¬È¯³Ð¡£Â¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬ÌµÃÇ¤ÇÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ù±ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÂ²¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤ÏÌµÃÇ¤½¤·¤Æ²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î´ØÍ¿¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーーーーー
¢¡µîÇ¯11·î¤Î²ñ¸«
ÅÄÈªµÄ°÷¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ØÍ¿¤Ï¤·¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿ÆÂ²¤ò»ä¤Ï¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÞÈñ¤Î¼êÂ³¤Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤ò½Å¤¯¸«¤¿¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÏÅÄÈªµÄ°÷¤ò¼¡¤ÎÁªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¡£ÅÞËÜÉô¤Ë¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¿·¤¿¤Ê¸õÊä¼ÔÁª¤Ó¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£Ç¯5·î »ÔÏ¢ÁíÌ³²ñÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²æ¡¹»ÔµÄ²ñµÄ°÷¸©²ñµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÏ¢¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»Ô¡ÊµÄ¡Ë²ñµÄ°÷¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¤±¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸©µÄ¤ä»ÔµÄ¤¬Â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¯¤Æ¼¡¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÂ¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ーーーーーー
¾åÌî¡ÖÅÄÈª¤µ¤ó²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
ÅÄÈªµÄ°÷¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²áµî¤Ç²¿¤«²ò·è¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÅöÁ³»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤´ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤³¤È¡¢À¯¼£ÉÔ¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë½Å¤Í½Å¤Í¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¡¢¾åÌî¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢Ê¢Íî¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤ÎÀâÌÀ¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÞÀª³ÈÂç¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¡ÅÞ°÷1000¿Í³ÎÊÝ¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«
ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÀª³ÈÂçÏ©Àþ¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤¬½éÅöÁª¤·¤¿2Ç¯¸å¤Î2014Ç¯¡¢ ÅÞËÜÉô¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¹ñ²ñµÄ°÷1¿Í¤¢¤¿¤êÅÞ°÷1000¿Í³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¡È¥Î¥ë¥Þ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¡Ö¤³¤ÎÅÞ°÷¿ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯ÅÞ¿Í¤È¤·¤ÆÅÞÀª³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÂç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤ä¤ë¤Ù¤ÀÕÌ³¤À¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃ£À®¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿ÉÔµºÜ¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯À¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½Å¤Í½Å¤ÍËÜÅö¤Ë»ä¤Î´ÉÍýÉÔÂ¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åÌî¡ÖÅÞÀª³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅÄÈªµÄ°÷¡ÖÀ¯ÅÞ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï¤·¤«¤âÉÙ»³1¶è¤òÂåÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤óÊý¤ÎÌÏÈÏ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌÏÈÏ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤´ÀâÌÀ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤ó¤«¾å¤ÃÌÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
¾åÌî¡ÖÎã¤¨¤Ð¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Î¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÄÈªµÄ°÷¡Ö¤½¤Î¤´»ØÅ¦¤Ï¤Ê¤ó¤È¤³¤¿¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤í¤¤¤í³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ°÷³ÎÊÝ¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬Âç¤¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Î¤¢¤¹¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ä¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£