こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4921」。

かみのけ座の方向、約3億光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4921」（Credit: NASA, ESA and K. Cook (Lawrence Livermore National Laboratory, USA)）】

モノクロの観測データをそのまま使用した画像……ではなく、作成時には青・緑・赤を使って着色されています。

星形成率と表面輝度がどちらも低いその様子は、「anemic（貧血の）」と表現されることもあるといいます。

NGC 4921は、1000個以上の銀河からなる「かみのけ座銀河団」の一員です。

銀河団では、重力を介した銀河どうしの相互作用や合体を通じて、ガスが豊富で星形成も活発な渦巻銀河から星形成活動がほとんどみられない楕円銀河へと、銀河の形態が変化していく傾向がみられるといいます。

実際に、かみのけ座銀河団では楕円銀河が多数を占めていて、渦巻銀河は少数です。

その中でもNGC 4921はめずらしい銀河で、渦巻銀河でありながらも渦巻腕（渦状腕）を彩る星形成活動が弱く、若くて明るい青い星はいくつか散在する程度。

細やかな塵（ダスト）が渦巻く銀河円盤は滑らかで、「渦巻銀河」と聞いて思い浮かべる姿とは異なります。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」で取得した可視光線と赤外線のデータを使って作成されたもので、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2009年2月5日付で公開されました。

本記事は2019年2月12日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

