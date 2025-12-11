「宝島社トイズ」の新商品『ぽにょぽにょ！カピころのきせかえパーティーBOOK』（宝島社）が12月17日（水）に発売される。

【画像】カピころのフィギュアを着せ替えて遊べる癒しグッズ

「カピころ」は、コロッとした丸みと、力の抜けたゆる～い表情が魅力の癒やし系キャラクター。「カピころ」を含む全10種類の仲間たちが、ぽにょぽにょとした触り心地のフィギュアになって登場した。キュートな動物コスチュームがセットになっていて、着せ替え遊びができるのもポイント。袋を開けるまでどんなフィギュアやコスチュームが入っているかはわからない仕様となっている。暗闇で光る、温度で色が変わるといった仕掛けがあるレアキャラもあり、コレクションするワクワク感も味わえるアイテム。

開発局第３編集部加藤慶は「カピころは子どもたちが「ほっとしながら、じぶんのペースで遊べる」時間を届けるために生まれたキャラクターです。ぽにょぽにょとした独特の触感は、指先の動きを自然に引き出し、集中力や感覚遊びを促します。さらに、カピころにコスチュームを組み合わせる❝きせかえ遊び❞によって、創造力や表現力もどんどん広がります。思いついたまま自由に遊べる―それがカピころの大きな魅力です。」とコメント。

開発局局長の清水弘一は「「宝島社トイズ」は、社会に驚きと楽しさをたくさん提供してきた出版社の宝島社が始めた新しいチャレンジです。本屋さんで見つけたときや雑誌の付録を開けるときのように、実物を手に取ってドキドキ・ワクワクする気持ちを子どもたちにも体験してもらいたいと、グッズの開発を始めました。子ども自身が心から欲しいと思うものを作ることをモットーに、商品づくりに携わっています。大ヒット中の「うんちーず」も、なぜかわからないけど子どもたちが大好きな「うんちで遊べる」ことが、子ども心をくすぐり、楽しんでもらえるのではと考えました。メインの玩具は、カプセルトイやくじのように、パッケージを開けるまで中身がわからないブラインド商品ですが、とにかく「アタリ」が出る確率が圧倒的に高いです。期待した種類が出なくても子どもたちをガッカリさせずに喜んでいただけるような工夫を凝らしています。AIが発達し、自分で決めたり考えたりする機会が減ってくるであろう社会で、「予想外の出来事」を楽しんでもらいたいとの思いを込めて、今後も常に驚きを提供したいと思っています。期待していてください。」とコメントした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）