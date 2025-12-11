TVアニメ『デッドアカウント』の放送開始日が2026年1月10日に決定。また、キービジュアル第2弾とPV第3弾、新キャスト情報、主題歌情報が公開された。

参考：Elements Garden 菊田大介に聞く、『プリオケ』の独自性 “懐かしくも新しい”を生む仕掛け

本作は、講談社『マガジンポケット』にて連載中の渡辺静による同名漫画をアニメ化するバトルアクション。

縁城蒼吏は、妹・緋里の治療費を稼ぐため、炎上系配信者「煽りんご」として日々配信活動をしていた。しかし、とあるきっかけで電能に開眼した縁城は、怪しい噂の絶えない「弥電学園みでんがくえん」へと連れられる。そこはインターネットの普及と共にデジタル化してしまった幽霊を祓う、新時代の霊媒師を育てる学園だった。

公開されたビジュアルには、弥電学園に一階乙組の縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、そして、痣木宵丸が描かれている。

新キャストとして、一階甲組の鋭義泥を今井文也が、輪狩実を佐藤元が、草場恵流を内田真礼が、大和田一狐を熊谷健太郎が、滑川霧を宮粼雅也が、亜科伴を福山潤がそれぞれ演じる。

PV第3弾では新キャラクターボイスが初公開されている。

OPテーマは五十嵐ハルの「デッドエンド」、EDテーマは金子みゆの「来世はどうせ」に決定した。

コメント今井文也（鋭義泥役）

鋭義泥は「ドＭの変態」という言葉がピッタリなキャラクターです。ずっと叫んでオラついているキャラクターなので、とても刺激的でしたし演じていて楽しかったですね。この作品は個性豊かなキャラクターが沢山出てきます。アニメならではの表現を楽しんでいただけると幸いです。

佐藤元（輪狩実役）

輪狩実役を演じます佐藤元です！ 輪狩は常に正しくあれという正義感が暴走したとんでもない完璧主義者な人で、演じる際も、自分の中にある信念を誰に何を言われようとも譲らない「頑固さ」を大切にしながら演じさせていただきました。絶対的な正義を持つ彼が縁城たちと関わった時何が起こるのか……ぜひご期待ください！

内田真礼（草場恵流役）

恋する乙女です！ 好きになったら一直線で、向かっていくバイタリティもあり、バトル中は冷静に能力を使いこなす頭の良さも待ち合わせていて……かわいくて、可憐な印象なのに、なかなかタフなキャラクターだなと思いました。ふわっとした空気を纏っている草場さん。語尾の♡を音でも感じられるように意識していました。キャピキャピ感というより、テンポ感が大事だと思ったので、話のスピードだったり言葉の置き方に工夫したりしましたね。放送まであと少し！ ぜひアニメを楽しんでいただけたら嬉しいです!! デッドアカウントの世界でお会いしましょう！

熊谷健太郎（大和田一狐役）

大和田一狐の声を担当させていただきます、熊谷健太郎です。派手な見た目や言葉遣いから受けるイメージとは裏腹に実は良いやつな一狐くん。しかし一階乙組の面々から見る彼は……と意識しながらの収録でした。彼の電能は一体どんなものなのか、そして一階甲組はどんな活躍をするのか！注目していただければ幸いです！

宮粼雅也（滑川霧役）

滑川霧の声を担当させていただきます。宮粼雅也です。異質で不思議な雰囲気を纏った、小さな子という印象です。場面によっては、その異質さが怖かったり可愛らしく感じられたりします。電能や戦い方、発言も含めて登場を楽しみにしていただけたら嬉しいです！

福山潤（亜科伴役）

亜科伴の声を担当します福山潤です。弥電学園の中でも優秀かつ個性溢れる生徒たちの中で、亜科の美意識と愛を強烈に落とし込むために精一杯演じました。化け垢たちとの熾烈な闘いの中での彼らの輝きをぜひとも見届けてください!!

五十嵐ハル（オープニングテーマ）

アニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ「デッドエンド」を担当しました、五十嵐ハルです。原作が持つ世界観や疾走感、奥に潜む深い感情を損なわないよう、一音一音に心を込めて制作しました。気づけば、自分自身も作品の世界に入り込めているような制作期間でした。この曲が物語の始まりに、少しでも彩りを添えられたら嬉しいです。ぜひお楽しみください。

金子みゆ（エンディングテーマ）

アニメが大好きな私にとって、今回『デッドアカウント』のEDを担当できたことを大変光栄に思います。作品と楽曲が随所でリンクしており、物語が進むほど曲の魅力も深まるはずです。たくさん聴いていただけたら嬉しいです。公開中のPVも素敵な仕上がりですので、ぜひこちらもお楽しみください。よろしくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）