RSK

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå¤«¤é¹â¾¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤Î¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¾è°÷13¿Í¤ÏÁ´°÷ÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£

¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¸½¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï

²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤ÐÈ¯¡¦¹â¾¾¹Ô¤­¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹¡×107ÊØ¤Ç¤¹¡£

±¿¹Ô¤¹¤ë¹â¾¾¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÆÁÅç¸©¤Î¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¡¦ËÌ¾§Ã«¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¸åÊý¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬µ¤¤Å¤­¡¢¶ÛµÞÄä»ß¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¾èµÒ¾è°÷13¿Í¤ÏÊâ¤¤¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Î³°¤Ø¤ÈÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾èµÒ¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¸åÂ³¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¤Ï¡¢ÌÄÌçJCT～°úÅÄIC´Ö¤¬¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é¸á¸å7»þ20Ê¬¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¾¾¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡