¡ÚÂ³Êó¡ÛÂçºå¤Ê¤ó¤ÐÈ¯¡¦¹â¾¾¹Ô¤¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹¡×107ÊØ¡¡¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¥Ð¥¹¤«¤é½Ð²Ð¡¡¾èµÒ¾è°÷13¿Í¤¬ÈòÆñ
¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå¤«¤é¹â¾¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤Î¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¾è°÷13¿Í¤ÏÁ´°÷ÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤ÐÈ¯¡¦¹â¾¾¹Ô¤¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹¡×107ÊØ¤Ç¤¹¡£
±¿¹Ô¤¹¤ë¹â¾¾¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÆÁÅç¸©¤Î¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¡¦ËÌ¾§Ã«¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¸åÊý¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬µ¤¤Å¤¡¢¶ÛµÞÄä»ß¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¤Ï¡¢ÌÄÌçJCT～°úÅÄIC´Ö¤¬¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é¸á¸å7»þ20Ê¬¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¾¾¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡