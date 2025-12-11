»å°æ²ÅÃË¡õº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¡È·ã»÷¡É»÷´é³¨¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Æ¥ë¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥À¥ó¥Ç¥£ー¡×¡ÖÆÃÄ§¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË¡Ê44¡Ë¤¬12·î8Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹½êÂ°¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»÷´é³¨»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¡Does the caricature look like me?¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»÷´é³¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à»å°æ¤Èº´Æ£¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿»÷´é³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»÷¤Æ¤Þ¤¹～¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Æ¥ë¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥À¥ó¥Ç¥£ー¡×¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤á¤Á¤ãÄÏ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£