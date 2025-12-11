北海道・厚別警察署は2025年12月11日、札幌市厚別区に住む60代の男性が約1億4500万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。



2025年5月28日ごろ、札幌市厚別区に住む60代男性の元に警察官を名乗る男から「あなたに詐欺の容疑がかかっている」「このままだとあなたは逮捕されるが、捜査に協力して無実を証明できれば逮捕を免れられる」「これから指示する口座を開設して、その口座にあなたが所有している資産を全て入金すれば、あなたの資産を調査できる」などとウソの電話がありました。





男性は指示されるがまま暗号資産取引所の口座を開設し、5月31日から7月24日までの間、16回にわたり計約1億4500万円を振り込みました。8月上旬に男と連絡が取れなくなったことに不安を覚えた男性は、テレビで「ニセ警察官詐欺」についてのニュースを見て、被害に遭ったことに気づきました。男性は9月9日「ニセの警察官にお金をだまし取られてしまった」と厚別警察署に通報し、事件が発覚しました。北海道内での特殊詐欺被害は、2025年11月末時点で約19億4000万円にのぼり過去最悪となっていて、警察は「警察官などをかたり現金を振り込ませる電話はオレオレ詐欺です」と注意を呼びかけています。