目黒蓮がフェンディの最新ルックをまといミラノの街へ！ホリデーシーズンを彩るSPムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フェンディ（FENDI）が、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮（Snow Man）を起用したホリデーシーズンに向けたスペシャルムービーを配信した。

■「フェンディ ルイ」バッグをフィーチャー

本ムービーでは、「フェンディ ルイ」バッグをフィーチャーし、フェンディ 2026年春夏 プレコレクションの最新ルックを纏った目黒蓮がイタリア・ミラノの街を楽しむ様子が描かれている。

目黒はシアリングの襟がついたコーデュロイのジャケットにカーゴパンツ、鮮やかなオレンジのニットビーニーを合わせた、遊び心溢れるスタイルで登場。スターリングシルバーのメンズジュエリーコレクション「フェンディ 925（FENDI 925）」のネックレスやリングを合わせ、洗練された個性を際立たせている。

また「フェンディ ルイ」バッグには、「セレリア」タグとフェンディ家の愛犬である「ITO」にインスパイアされた、セーラースタイルの犬形チャームが取り付けられ、アクセントを添えている。

その後、ミステリアスな雰囲気に包まれた部屋へと導かれ、レコードプレイヤーに指をかざすとシーンは一変。フェンディ 2026年春夏 プレコレクションが作り出すホリデー感あふれる空間が広がり、ポルカドットモチーフが施されたニットにブラックのレザージャケットを纏ったスタイルへと装いを変化させる。そして、大切な人へのギフトを手に部屋を出ていくシーンで物語の幕を閉じる。

本スペシャルムービーは、フェンディ公式オンラインサイト、LINE、X、Facebookなどにて順次配信される。

