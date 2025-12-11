【東京コミコン2025】ジョニー・デップも急きょ登壇！フィナーレは総勢23名のハリウッドスターが集結
2025年12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催された、ポップ・カルチャーイベント「東京コミックコンベンション2025」(以下、「東京コミコン2025」)。最終日のグランドフィナーレには、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズで、主人公フロド・バギンズ役を演じたイライジャ・ウッドさんをはじめ、23名ものハリウッドスターが登壇。その直前の「セレブステージ」には、キャンセル予定だったというジョニー・デップさんも姿を現し、会場からは大歓声が起こった。
【写真】尾田栄一郎さんがデザインした特製の暖簾と並んで撮影したジョニー・デップさん
3日間に渡り、豪華セレブが毎日登壇し、大きな話題を呼んだ「東京コミコン2025」だが、この日、ひときわ大きな歓声を浴びて登場したのは、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『チャーリーとチョコレート工場』など、数々のヒット作に出演してきた大物俳優のジョニー・デップさん。
デップさんは同イベントで初めてサイン会、撮影会(いずれもチケット7万5000円)を実施したが、じっくりファンに対応したことなどもあり、進行が大幅に遅れるという事態も発生して、SNSは一時、この話題で持ちきりに。6日のサイン会、撮影会のスケジュールが約6時間遅れ、さばき切れなかったチケット分が翌日に振り替えとなったり、7日のステージ登壇の予定が変更になったりした。
そんななかで「時間を作ってなんとか来てくれた」とMCから紹介され、満を持して「セレブステージ」に登場したデップさんは、壇上で約7分ファンサービス。「皆さんに本当に深く深く深く深く感謝したいです。本当に皆さんとても温かくて親切で寛容で、ずっと力強くサポートし続けてくれました。ありがとうございます」と、感謝の意を表した。
また、同ステージには、デップさんの出演作で吹き替えを多数務め、『ONE PIECE』のサンジ役としても知られる声優・平田広明さんがゲストとして登場。平田さんが「海賊つながりということで、知り合いの漫画家(尾田栄一郎さん)がデップ氏のためにデザインしてくれました」と、特製の暖簾(のれん)をプレゼントすると、デップさんはうれしそうな表情を見せ、暖簾の裏に隠れてみせるなど、ユーモアたっぷりのリアクションで会場を沸かせた。
そして最後に「こんなにも僕のために人が集まってくれたなんて信じられません。本当にうれしいです。もしかしたら僕は入院していて、夢を見ているのかもしれませんね…。君たちは僕のここ(心)にいます。本当にありがとうございます。大好きです」と述べたデップさん。感動的な言葉でステージを締めくくっていた。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
3日間に渡り、豪華セレブが毎日登壇し、大きな話題を呼んだ「東京コミコン2025」だが、この日、ひときわ大きな歓声を浴びて登場したのは、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『チャーリーとチョコレート工場』など、数々のヒット作に出演してきた大物俳優のジョニー・デップさん。
デップさんは同イベントで初めてサイン会、撮影会(いずれもチケット7万5000円)を実施したが、じっくりファンに対応したことなどもあり、進行が大幅に遅れるという事態も発生して、SNSは一時、この話題で持ちきりに。6日のサイン会、撮影会のスケジュールが約6時間遅れ、さばき切れなかったチケット分が翌日に振り替えとなったり、7日のステージ登壇の予定が変更になったりした。
そんななかで「時間を作ってなんとか来てくれた」とMCから紹介され、満を持して「セレブステージ」に登場したデップさんは、壇上で約7分ファンサービス。「皆さんに本当に深く深く深く深く感謝したいです。本当に皆さんとても温かくて親切で寛容で、ずっと力強くサポートし続けてくれました。ありがとうございます」と、感謝の意を表した。
また、同ステージには、デップさんの出演作で吹き替えを多数務め、『ONE PIECE』のサンジ役としても知られる声優・平田広明さんがゲストとして登場。平田さんが「海賊つながりということで、知り合いの漫画家(尾田栄一郎さん)がデップ氏のためにデザインしてくれました」と、特製の暖簾(のれん)をプレゼントすると、デップさんはうれしそうな表情を見せ、暖簾の裏に隠れてみせるなど、ユーモアたっぷりのリアクションで会場を沸かせた。
そして最後に「こんなにも僕のために人が集まってくれたなんて信じられません。本当にうれしいです。もしかしたら僕は入院していて、夢を見ているのかもしれませんね…。君たちは僕のここ(心)にいます。本当にありがとうございます。大好きです」と述べたデップさん。感動的な言葉でステージを締めくくっていた。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。