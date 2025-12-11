老いを感じるほど年を取ってはいないけれど、若い頃との違いが身にしみる40代。「マルサイの惑いっぱなし40代」では、現在45歳、3人の息子と夫と暮らすイラストレーターのマルサイさんが、美容やファッションをはじめとした40代の悩みに、七転八倒しながら向き合っていきます。今回は「歯列矯正」について。

長年コンプレックスだった「歯並び」

こんにちは、マルサイです。突然ですが、皆さんは自分の「歯」に自信がありますか？

私はといえば長年歯並びにコンプレックスを抱いてきました。出っ歯なうえ歯並び全体がガチャガチャしていて、口元にぎゅっと力を入れていないと口が開いてきてしまうので、あごにはいつも梅干しシワが。

それゆえ普通の顔をしているのに「怒ってる？」と聞かれることもしばしば。証明写真や集合写真などに写る自分はたしかに不服そうな表情でした（まじめな顔をしているだけである）。

しかし39歳のときついに歯列矯正をすることを決意しました。この歳で矯正を始める踏んぎりがついたのは、美意識向上…ではなく、切実な「口内トラブル」でした。

39歳、今後の人生のために矯正を決意

ある日、食事中に奥歯が「バキン！！」と音を立てて砕け、あわてて歯医者に駆け込むと衝撃の事実を告げられました。

どうやら私の口内は永久歯に生え変わって以降、前歯の噛（か）み合わせがほぼ機能していなかったらしく、奥歯にかかる負担は相当なものだったらしい。

たしかに奥歯の摩耗っぷりがすさまじく（凹凸がほぼない）、虫歯にもなりやすくて、気づけばほとんどが銀歯という悲しい状態。「見た目の問題以上に、この噛み合わせの悪さのまま生きていくのは限界なのでは…？」そう痛感した私は、矯正歯科の無料診断を予約したのでした。

矯正にかかる費用と期間に驚愕！

矯正歯科での診断結果は、予想通りシビアなものでした。

歯並びの悪さ：かなり悪い部類

費用：最低80万円から

期間：3年半

噛み合わせの悪さは全身の健康にも影響するそうで、これはもうやるしかないと腹をくくりました。

矯正を開始するにあたり、スペースを確保するために歯を4本抜歯することに。過去に親知らずを4本抜いているので、これで合計8本の歯が私の口内から去っていったことになります。

今までよくこの狭いスペースに収まっていたもんだ…と、自分のあごのキャパシティに妙に感心したりもしました。

矯正をしたら「痛み」以上の「喜び」があった

そこから始まった矯正生活は、なんだかんだで4年近くかかりました。正直、面倒くさいことは山ほどありました。

月1〜2回の調整のたびに痛みに襲われ、複雑な器具には食べ物のカスが挟まりまくり、歯みがきには恐ろしいほど時間がかかる…。

初期は歯の動く痛みで食事がままならず、体重が落ちたりもしました。大好物の干し柿やあたりめが食べられず泣いたこともあります（笑）。

でも、それ以上に喜びがありました。月日を追うごとに、あんなに出っぱっていた歯がじわじわと引っ込んでいく。あっちこっち向いていた落ち着きのない歯が整列していく。その様子を見る喜びのおかげで痛みを乗り越えられていました。

口内トラブルが激減して快適に

そして現在。費用はトータルで100万円ほどかかりましたが、結果として「整形した？」と思うほど顔が変わりました。

口元が引っ込んだことで憧れのEラインが爆誕。笑うときに手で口を隠さなくてよくなったし、以前よりも写真に撮られるのがいやじゃなくなりました。

コンプレックスが解消されるって、こんなに心が軽くなるんですね〜。

矯正をして感動したのは「機能面」の劇的な向上です。歯みがきがラクになり、汚れがたまりにくいので虫歯リスクも激減しました。

そしてなにより感動したのは前歯で麺を噛み切れたり、肉を噛みちぎったりできることです！ 前歯や犬歯が道具であることを40代にして初めて実感しました。

かつてあんなに口内トラブルに悩まされていたのが嘘のように、今は快適そのもの。安くない出費でしたが、未来の健康と今の自信を買ったと思えば、歯列矯正をして本当によかったと心から思います。

人生100年時代。80歳になったとき、自分の歯を20本以上残せるように（もう8本失ってますけど！）、これからもせっせとケアしていこうと思います。