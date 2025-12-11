有名投資家・テスタ「2億買ってみた」 銘柄発表＆驚きの評価益
専業投資家のテスタが11日、自身のXを更新し、本日の株取引を報告した。
【画像】気になる！2億円分買ったテスタの株＆アメリカの保有銘柄
最近はアメリカの保有株を明かしていたが、今回は「12月11日 今日は任天堂を2億買ってみたのだけど半分はリバったら売って」と説明。
続けて「残り半分は現引してオルカンとかビットコインと同じ半永久ポートフォリオに入れようかなと考えております」と伝えた。投稿した画像では、「＋285万円」「＋58万5000円」の評価益が出ていることがわかる。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる！2億円分買ったテスタの株＆アメリカの保有銘柄
最近はアメリカの保有株を明かしていたが、今回は「12月11日 今日は任天堂を2億買ってみたのだけど半分はリバったら売って」と説明。
続けて「残り半分は現引してオルカンとかビットコインと同じ半永久ポートフォリオに入れようかなと考えております」と伝えた。投稿した画像では、「＋285万円」「＋58万5000円」の評価益が出ていることがわかる。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。