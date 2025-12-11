Åì³¤Âç¤¬¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤òÇË¤ê2²óÀï¿Ê½Ð¡Ä¡ªÌÀÆü14»þ¤«¤éPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤Ø¡Ú¹Ä¹¡ÇÕ2025¡Û
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ä¹¡ÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Âç³Ø¡Ë¤È¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦V¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤«¤éÅì³¤Âç¤Î¥Úー¥¹¤Ë¡£¸½ºßV¥êー¥°11°Ì¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤òÁê¼ê¤Ë¡¢À¾Â¼ÈþÇÈ¡¦ÈÓ»³¥¨¥ß¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¶·â¤Ç½øÈ×¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¡£ÃæÈ×¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤ÎÈ¿·â¤ò¼õ¤±1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢25-19¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¤·20-25¤ÇÍî¤È¤¹¤â¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï»³ËÜÎï¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢ÈÓ»³¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¡¢ÀîÅèÎ°É±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ÉÎ®¤ì¤Ï½ª»Ï¡¢Åì³¤Âç¤Î¥Úー¥¹¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¤ò25-14¤Ç¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤âÅì³¤Âç¤Î¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£184¥»¥ó¥Á¤ÎÈÓ»³¥¨¥ß¥ê¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤â¤Ëµ±¤¤òÊü¤Á¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£½ª»Ï¥êー¥É¤ò¼é¤ê25-15¤ÇÂè4¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Åì³¤Âç¤Ï¤¢¤¹12Æü¤Î14»þ¤«¤é2²óÀï¤ÇPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£ »î¹ç·ë²Ì