高校勢はいずれも1回戦敗退… 大学勢は3チームが2回戦進出【皇后杯2025】

11日（木）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド1回戦が行われた。

金蘭会高校はV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本にフルセットで、古川学園高校はVリーグ女子のＪＡぎふリオレーナにストレートで敗れ、高校チームはどちらも1回戦敗退となった。

一方の大学チームは、日本体育大学がクラブチームのCLUB EHIMEに、全日本インカレで3位の結果を残した明海大学がカノアラウレアーズ福岡にストレート勝ちを収めたほか、東海大学もアルテミス北海道を下して2回戦へと駒を進めている。

12日（金）の2回戦からはSV.LEAGUE WOMENのチームも登場する。

■皇后杯1回戦試合結果

CLUB EHIME（愛媛・クラブ） 0－3 日本体育大学（東京・大学）

金蘭会高等学校（大阪・高校） 2－3 フォレストリーヴズ熊本（熊本・V）

新潟医療福祉大学（新潟・大学） 1－3 広島オイラーズ（広島・V）

カノアラウレアーズ福岡（福岡・V） 0－3 明海大学（千葉・大学）

古川学園高等学校（宮城・高校） 0－3 ＪＡぎふリオレーナ（岐阜・V）

東海大学（神奈川・大学） 3－1 アルテミス北海道（北海道・V）



■皇后杯2回戦組み合わせ

関西大学（大阪・大学） vs ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ（長野・V）

クインシーズ刈谷（愛知・SV） vs 日本体育大学（東京・大学）

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ（富山・SV） vs 広島オイラーズ（広島・V）

アランマーレ山形（山形・SV） vs フォレストリーヴズ熊本（熊本・V）

群馬グリーンウイングス（群馬・SV） vs 明海大学（千葉・大学）

岡山シーガルズ（岡山・SV） vs ＪＡぎふリオレーナ（岐阜・V）

ブレス浜松（静岡・V） vs 福岡大学（福岡・大学）

