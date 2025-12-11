俳優の中谷美紀が夫婦ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】中谷美紀とビオラ奏者の夫との2ショット（複数カット）

2018年11月にドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナー氏と結婚を発表した中谷。現在は日本とオーストリアの2拠点生活を送っており、Instagramでは4歳の時に出会った継娘・Jさんとその友人がオーストリアにある広大な自宅の庭で野草を摘む動画を公開するなど、日常の様子を発信してきた。

ビオラ奏者の夫との2ショットに反響

10日の投稿では、「きのうは東京オペラシティにたくさんのお客様がお越しくださり、奇跡のアンサンブル、フィルハーモニクスの音楽をお楽しみいただきました。家族である前に、私もいちファンとして、フィルハーモニクスの音楽に酔いしれました」とつづり、夫・ティロとの夫婦ショットを披露。

この投稿には、「ステキなお二人ですね！白と赤でよくお似合いです」「優しい笑顔！幸せな時間であることが伝わります」「そんな美紀さんの表情見せられたら妬けちゃう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）