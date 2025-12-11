50代以降の捨て活は、体力・気力の衰えのほか、夫婦間の価値観の違いによって、険悪なムードになってしまうケースも…。そこでこの記事では、夫婦での年末の片付けをスムーズに進めるコツを紹介します。教えてくれるのは、夫と義母のシニア世代3人で暮らす整理収納アドバイザー・原田さよさん（現在60代）。夫婦で協力して不要なものを先に取り除いておくと、大掃除もラクになりますよ。

スケジュールを小分けにして片付けていく

50代60代の片付けは「少しずつ」が鉄則だと思います。一日で一気に片付けようとすると、体力的にも精神的にも疲れてしまい、気持ちの余裕がなくなりがち。そうするとつい、相手の言動が気になって、言わなくていいことを言ってしまったことがありませんか？ かつての私はそうでした…。

【写真】60代、年末の片付けで手放した大型家具

そこで、午前はリビングだけ、午後はダイニングだけ、次の週は寝室、その次は玄関と洗面脱衣室…というように、スケジュールを小分けにして無理なく進めるようにしました。

お互いのやり方に口を出さない

子どもが結婚して家を出てからは夫婦それぞれの部屋をもつようになったので、その部屋の片付け方についてはノータッチに。「ゴミだけは決められた日に出そうね」と、声をかけ合う程度にしてきました。

不要なものを捨てるときの仕分け方についても、口を出しませんでした。「まだ使える」「思い出がある」という気持ちは、夫婦でも違うことが多いですから。

得意な作業を活かして役割分担するのもアリ

「高い場所は夫、低い場所は私」「夫は不用品の運び出しと廃棄作業、私は細かな仕分けと収納を考える」というように、分担するのもひとつの方法。こちらも、互いのやり方に口を出さず、さっさと進めるのがポイントです。

片付けのハードルを下げ、無理しない

「今年はここまでできれば十分」と、ハードルを下げることも大切でした。若い頃ならできていた量をこなせなくなるというのは、自然なことです。「ほどほどでいい」「来年に回してもいい」と割りきることで、夫婦がぶつかる原因を減らせるでしょう。

感謝の気持ちを言葉で伝えてみよう

夫婦であっても、思いは言葉にしないと伝わりませんよね。私はこれが苦手でなかなかできなかったのですが、そんな自分を少しずつ変えてきました。「ここ、片付けてくれて助かったよ」「余計なものがなくなったから、掃除もしやすくなった」と言うようにしたのです。

「ものを減らして老後は安全に、身軽に」と強く考えていたのは私の方だったので、（少しばかり文句を言いながらも）協力してくれた夫に感謝して言葉で伝えるようにしました。ちょっとした感謝のひと言でも、相手のやる気がぐんと上がったと感じます。すると私も、ほかの件で多少ムッとすることがあっても流せるようになっていきました。

夫婦の距離感についてはさまざまな考え方があると思いますが、片付けをとおして、穏やかな気持ちで新年を迎えられるといいですね。