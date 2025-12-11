来年1月2日に往路、3日に復路

来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。この日は都内で前回大会上位5校の監督によるトークバトルも開催。青山学院大の原晋監督が山上り、下りに1年生を抜擢する可能性を明かし、会場を沸かせた。

16人の登録メンバーの中でキーマンを問われた原監督。石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真と3人の1年生の名前を挙げ、「山上り、下りの候補なので……」と発言すると、会場に集まった駅伝ファンをどよめかせた。

一方で、指揮官からは本音も。「1年生は1年生なので、的中するかどうかの確率自体は高くはない。どう起用するか、そこの不安はあります」。さらに“箱根の山”の難しさも明かした。

「なかなか育成しようと思っても難しい。特殊区間なので、同じコースをひたすら走るわけにはいかない。上りの練習をしたからといって箱根の山を上れるかといったら別物なんです……」

前回大会は5区で若林宏樹、6区で野村昭夢がともに区間賞を獲得。連覇を一気に手繰り寄せる快走を見せた。ただ「高校時代から彼らがこんなに活躍すると思っていたかといわれたら、そうは思っていない。良いご縁に恵まれたのかなというところ」と振り返った。

王者・青学大の布陣はどうなるのか。注目が集まる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）