¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡ÛÎëÌÚÍ¥Ëá¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÆ¨¤·¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²¿¤Î°µÎÏ¡©¡×
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï£±£±Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê£Ê£±¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¤Î£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤«¤é¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Î£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡¢£Ä£Æ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÎëÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¼ºÂ®¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤Î°µÎÏ¤À¤è¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÎëÌÚÍ¥ËáÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¡ÖÎëÌÚÍ¥ËáÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°£¹°Ì¤Î£±£°ÆÀÅÀ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÃÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÎëÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÉ½¾´¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£