ÇµÌÚºä46¤Î¾®ÀîºÌ¤¬¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×1·î¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¢¾®ÀîºÌ¤Î¥Ü¥à½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¡£ÀÄ¶õ¤Î¹¤¬¤ë²ÏÀîÉß¤Ç¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡£½ãÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¥³¥¿¥Ä¤Ç¤ß¤«¤ó¤ò¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÆÏ¤¤½¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥à1·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢½é¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë6´üÀ¸¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¡£¥Ü¥à½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅß¤Ã¤Ý¤¤¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£À©Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤Ï¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï»ç¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¿©»ö¡¢Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤âÆÈ¤êÀê¤á¡£ºÇ¸å¤Ï²ÖÊÁ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤´¤í¤´¤í¡£»ïÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÆ°²è¤â¡£¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÏAKB48¡¦ÀµÃò¿¿Í¥
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤«¤é¡¢17´üÀ¸¤ÎÀµÃò¿¿Í¥¤¬¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£²«¿§¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÀÄ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤â¡£¤â¤Á¤í¤óÈ±¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¥·¥å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤â¡£
AKB48¤Î20¼þÇ¯¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKB48¡Ástudio recordings ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÁAKB48 18th Stage ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¾®·ªÍ°Ê¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢±ÊÌî¶Ü²Â¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢°ËÆ£É´²Ö¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿5¿Í¤¬¡¢20¼þÇ¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊºÂÃÌ²ñ¡£¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏNMB48¤ÎÎ¶ËÜÌïÀ¸¡õ»°³û¤¯¤ë¤ß
32nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿NMB48¤«¤é¡¢º£ºî¤¬½éÁªÈ´¤ÎÎ¶ËÜÌïÀ¸¤È¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½é¿åÃåÈäÏª¤È¤Ê¤ë»°³û¤¯¤ë¤ß¤¬¡¢¥Ú¥¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤2¿Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÏÃ¯¤â¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È³Î¼Â¡£»ïÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è¤â¡£
NMB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î11´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤ò¡¢¤É¤Î»¨»ï¤è¤ê¤âÁá¤¯ÆÈÀê»£¤ê²¼¤í¤·¡£1´üÀ¸¤«¤éÂ³¤¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¾ëÁ°¤Ç¤ÎÁ´°÷½¸¹ç»£±Æ¡£·ã¥ì¥¢¤Ê¿ÍÀ¸½é¤Î¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
É½»æ¡§ÌðÅÄË¨²Ú¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
Î¢É½»æ¡§¾®ÀîºÌ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼
ÌðÅÄË¨²Ú¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈÇ¡Û
É½»æ¡§ÀµÃò¿¿Í¥¡ÊAKB48¡Ë
Î¢É½»æ¡§Î¶ËÜÌïÀ¸¡õ»°³û¤¯¤ë¤ß¡ÊNMB48¡Ë
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼
ÀµÃò¿¿Í¥¡ÊAKB48¡Ë
¾®·ªÍ°Ê¡õ²¼Èø¤ß¤¦¡õ±ÊÌî¶Ü²Â¡õº´Æ£åºÀ±¡õ°ËÆ£É´²Ö¡ÊAKB48¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡üHKT48Â´¶È¤«¤é3Ç¯È¾¡¢Ç°´ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡ÙÈ¯Çä¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¾¾ËÜÆü¸þ¤Î¥Ü¥àÆÈÀê¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¡£»£±ÆÃÏ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤é¤·¤¤¥¢¥ª¥¶¥¤»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤äË¢É÷Ï¤¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¡×¤Ëµ¶¤ê¤Ê¤·¡£
¡ü¤¿¤ï¤ï¥Ü¥Ç¥£¤È¾Ð´é¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ³ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡°æÍüè½²Ú¡£º£²ó¤Ï¹õ¥Ó¥¥Ë¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡üÀ¡ÅÄ°½Çµ¤¬¾×·â¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¸°¦¡Ù¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡Ø½ã°¦¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ü¥àÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿º£²ó¤â¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤â¡£
¡ü10ÂåºÇ¸å¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿Ë©ÍéÉñ¡£¾¯½÷¤ÈÂç¿Í¤Î¶¹´Ö¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¡£QR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è¤â¡£
¡üºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Æ¤« HAPPY¤ÎHAPPY¡ª¡¿»ä¤Î¥é¥ß¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ª¡¼¥Í¡ÊLamentazione¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡£Æó½½ºÐ¤ÎÀ®¿Í¥È¥ê¥ª¤Î²¬Â¼¤Û¤Þ¤ì¡¢»³粼°¦À¸¡¢Ý¯°æÍü±û¤¬ÅÐ¾ì¡£10Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ®¿Í¼°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ëËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤«¤é¡¢±ÀÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏÀÄ¶õÁÈ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´äËÜÍý¸ê¡¢¿Ü±Ê¿´³¤¡¢Ä¹Ã«Àîµ©Ì¤¤¬ÅÐ¾ì¡£3¿Í¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤ä¡¢Åß¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£
¡ü¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ´ÖÆüÍÛ¡¢È«ÃæÌ´³ð¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£
¡ü¤è¤ð¤³ÍÌî¿¸ºÈ¤ÎÄ¹¼÷Ï¢ºÜ¡ØÄ¶Ãª¤«¤é¥Ü¥àÌß¡Ù¤âÀä¹¥Ä´¡£
¡ã·ÇºÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡ä
ÌðÅÄË¨²Ú¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¾®ÀîºÌ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
ÀµÃò¿¿Í¥¡ÊAKB48¡Ë
¾®·ªÍ°Ê¡õ²¼Èø¤ß¤¦¡õ±ÊÌî¶Ü²Â¡õº´Æ£åºÀ±¡õ°ËÆ£É´²Ö¡ÊAKB48¡Ë
¾¾ËÜÆü¸þ
Î¶ËÜÌïÀ¸¡õ»°³û¤¯¤ë¤ß¡ÊNMB48¡Ë
NMB48¡¡11´üÀ¸
Ê¡°æÍüè½²Ú
À¡ÅÄ°½Çµ
Ë©ÍéÉñ
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ
ËÜ´ÖÆüÍÛ
È«ÃæÌ´³ð
