賃貸マンションでも、見せる・隠すもの次第で「おしゃれな北欧風リビング」が完成！ 東京都に住む編み物作家・Ayakoさん（4人家族）に、生活感をうまく隠せるインテリア収納をお聞きしました。飾る雑貨は一か所にまとめたり、大型家電の近くにグリーンを置いたりと、こだわりのアイデアを紹介します。

生活感を上手に隠し、大好きな北欧風の部屋に

育ち盛りの男の子が2人もいるとは思えないほど、すっきりとして居心地のよい部屋で暮らすAyakoさん。

【写真】グリーンの置き方で生活感が減る！

「木を基調とした北欧風の温かみのあるインテリアが大好きで、木の家具と、それに合う茶系やアクセントに赤が入ったファブリックなどで、雰囲気を統一しています。生活感を隠すため、子どものオモチャや勉強道具などのごちゃつくものは、雑に入れても目立たないカゴや棚に入れて目隠し。昼間は散らかしても、夜寝る前には自分でしまうルールにしています」（Ayakoさん、以下同）

夫の転勤によるノルウェーでの生活は、インテリア好きのAyakoさんにとって、学ぶことが多かったそう。

「リサイクルの精神が根づき、古いものを大切に使っているのが印象的でした。学校のバザーやのみの市で買った小物や絵は、値段に関係なく、自分が好きなものを集めて飾って楽しんでいます」

見せるインテリアはテーマを決める！

ラグや絵、小物は、色のトーンや飾り方の工夫で、心安らぐリビングに。

●メインカラーは赤！ラグの複数使いで一気にあか抜け

お気に入りのヴィンテージラグは、赤をテーマにセレクト。

「少しずつ買い集めたものですが、色味を統一すれば組み合わせ自在。ウールなら一年じゅう気持ちよく使えます」

●シンプルな絵やポスターは並べて飾るとセンスよく見える

リビングの壁にはポスターや、もともと研究資料として描かれた「植物図譜」を並べて。

「ひとつひとつはシンプルですが、額に入れて並べて飾ると、部屋全体が華やぎます」

●飾る雑貨はまとめて一か所に

国内外で買った旅の思い出の雑貨たち。壁にかけた絵は、ノルウェーののみの市で購入。

「棚の上を飾るスペースとして決めれば、メリハリが出てごちゃつきにくいんです」

生活感を隠してすっきり！

生活感の出やすい家電や子どものものは、上手に隠してすっきり。

●面積の大きいテレビの近くにグリーンを配置

黒くて大きいテレビは、部屋の中で悪目立ちしがち。

「周りにグリーンを配置すると、無機質な雰囲気が和らぎます。小さめサイズの観葉植物を複数置けば、手入れもラク」

●リモコンはフックで壁にかけ目立たない場所に

ソファの影になる場所の壁に、100円ショップで購入したフックを取りつけ、リモコンを目隠し。

「ここなら目立たないけれど迷子にならず、使い勝手もよくて大満足です」

●ごちゃつく子どものものはキャスターつきの棚が便利

ダイニングにある子どもの勉強机の横に、キャスターつきの棚を配置。

「横向きに置けるので場所をとらず、扉の開閉もなく出し入れができて便利。雑に入れても目につきません」

※ 紹介したアイテムは、すべてAyakoさんがご自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください