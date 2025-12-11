Screenshot: Gizmodo Japan/ Nothing

Nothingが今年もファンによるファンのためのファン限定スマートフォンCommunity Editionをリリースします。

Nothing Phone (3a) Community Editionは、明日、12月12日発売。1000台限定で、価格は5万9800円。購入にはNothingへの登録が必要です。

今年のCommunity Editionは、90年代レトロデザイン！

背面はグリーンのスケルトン

Nothingのスマートフォンといえば、スケルトンデザインがトレードマーク。ただ、ハデな色は今までありませんでした。が、Community Editionのデザインを担当したエムレさんは90年代後半テックをテーマに、あのころのカラフルなゲーム機のような色合いで制作。カラーを取り入れたツヤなしのデザインはNothingのスマホでは初となります。既存のNothingデザインルールには当てはまらないものの、Community Editionという特別仕様のため「既存ルール無視でOK」の許可が出たそうです。サイドにあるボタンの紫もいいアクセント！

Screenshot: Gizmodo Japan/ Nothing

Phone (3a) Community Editionは、端末だけでなく周辺アクセサリーやマーケティングもファンCommunityが担当。同梱のアクセサリーはいろいろなゲームが遊べる特別デザインのサイコロ。ルイスさんとアンブロジオさんが担当。マーケティングキャンペーンを担当したのはサシュルタさん、90年代パソコンのOSがイメージです。

スマホのスペックは通常版のNothing Phone (3a)と同様。Community Editionは、メモリ12GB・容量256GBのみ。

Source: Nothing