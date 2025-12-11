ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が、来季個人目標の最大ターゲットに「最高出塁率」奪還を掲げた。１１日は福岡市内で「ＴＥＡＭ ＡＭＡＧＩ トークショー ２０２５」を開催。例年１月に鹿児島県徳之島天城町でともに自主トレを行うオリックス・西川らとファンを楽しませ、新シーズンへ思いを新たにした。

トークショー後に取材対応した近藤は改めて相次ぐ故障に泣いた一年を「個人としてはやっぱり悔しさだったり、モヤモヤした感じが残るシーズンだった」と回想。今季は開幕直後に腰を手術し、中盤には左かかとを痛め、終盤には左脇腹痛で思うようなプレーができなかった。出場７５試合にとどまり、打率３割１厘、１０本塁打、４１打点で無冠。ＦＡ加入１年目に本塁打と打点の２冠に輝き、昨季は首位打者とリーグＭＶＰを獲得しただけに不完全燃焼のシーズンだった。

それだけに来季にかける思いは例年以上だ。打率、打点、本塁打の主要３部門のタイトル奪還ももちろん狙えるが、近藤が来季の最大ターゲットに挙げたのは「最高出塁率」だった。「もう一回取りたい。僕自身の持ち味で、そこがありきの他の数字だと思っているので。まだ何番を打つかは分からないけど、打順によっては打点よりも意識しないといけないと思っている」と力を込めた。過去に４度獲得してきた勲章。来季２年ぶりの奪還なら、節目の５度目でイチローらに肩を並べる。

個人として一番輝き、チームに最も貢献する形を理解している近藤。来季、真の姿を取り戻せるか――。