大人が「トレンドの赤」取り入れるなら？【グローバルワークのトップス】が正解かも！

パッと目を引く華やかさで、即座に洗練度アップを狙える赤。今シーズンのトレンドカラーとしても注目されている赤は、この冬、コーデにぜひ取り入れたいところ。今回は【グローバルワーク】から、おすすめの赤トップスをご紹介。スタッフさんによる着こなしも参考にして、冬映えコーデを楽しんで。

初心者も取り入れやすいVネックトップス

【グローバルワーク】「ふわふわHugmeVネックプルオーバー」\3,990（税込）

赤トップス初心者には、シンプルなVネックプルオーバーがおすすめ。スタッフさんのようにワイドパンツを合わせれば、ゆるっとこなれ感のある着こなしに。インパクト抜群の赤トップスを投入することで、シンプルなワンツーコーデも一気に垢抜けた印象に仕上がりそう。レースビスチェを腰に巻いて、華やかさをプラスするのもセンスアップのポイント。

メリハリ感のあるスタイリッシュコーデ

派手見えするのが心配なら、スタイリッシュに引き寄せるグレーを合わせるのがおすすめ。コートにも負けない存在感で、地味見えしがちな冬の装いがパッと華やかな印象に。のっぺり見えてしまいがちな淡色コーデも、メリハリのきいた着こなしに仕上がりそうです。

ボタンがキラリ！ 1枚で着映える主役級カーデ

【グローバルワーク】「メルティクルー金ボタンカーディガン」\4,990（税込）

キャッチーな赤に加え、キラッと光るゴールドカラーのボタンもアクセントに。シンプルながら、主役級に映えそうなカーディガンは、「さらっと羽織るだけで、顔まわりまで明るく見せてくれます」とスタッフさんもコメント。1枚でも着映えそうなカーディガンですが、スタッフさんのようにバルーンシルエットが可愛いトップスをレイヤードすることで、おしゃれ度がさらにアップしそうです。

ダークトーンコーデが華やぐクールカジュアル

クールに着こなしたいミドル世代には、こちらの40代スタッフさんのように黒のコートやローファーを合わせてマニッシュに決めてみて。カーディガンの鮮やかな赤が映えて、ダークトーンコーデの地味見えも回避。ジーンズでカジュアルに着崩すことで、大人の余裕を感じられる冬コーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i