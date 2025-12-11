まるで料亭！？【3COINS】おうちご飯が華やぐ「新作アイテム」に注目！

集まった人たちが笑顔で食卓を囲めそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「新作アイテム」をピックアップ！ ホリデーシーズンのテーブルを華やかに見せて、おうち時間が特別なひとときに変わる予感大です。

映え度満点！？ SNSで自慢したくなる「船盛器」

お刺身をこの「船盛器」に盛り付けるだけで、一気に特別感のある一品に。松の木で作られた本格派で、お正月やお祝いごとの際にもおすすめです。サイズは約高さ6.5 × 幅19 × 奥行き10.5cmで、値段は\880（税込）です。おそばや前菜などをのせてもいいかも。

大活躍の予感！ ホームパーティにぴったり「《直火専用》おでん鍋：26cm」

冬のホームパーティーで活躍しそうなこちら。杉の木蓋が付いた「《直火専用》おでん鍋：26cm」です。\2,750（税込）。4つに分かれる仕切り付きなので、具材が迷子になることも防げそう。おでんはもちろん、そのほかの鍋料理にも使えるかも。

船盛器やおでん鍋は、使えば一気に食卓が映えて会話も弾みそう。【3COINS】のおしゃれで使い勝手のいい新作アイテムを投入して、楽しい時間を過ごして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

