女優の三田寛子が“お嫁ちゃん”との仲むつまじいショットを公開した。

１１日までにインスタグラムを更新し「嫁いでから３４年。おせち用のタン。我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品。結婚前から母に連れられてお仲間のおばさま方の中に入れて頂いてとても可愛がって頂きました。大切なお正月のタン作り。お母様は引退するから、あとはお願いねと任されて今年もせっせと強力助っ人尊敬するママ友の由美さんと始動しました」と新年の準備を始めたことを報告。

そして「来年はお嫁ちゃんも加わってくれるのかなぁなんて独りで思っていたら、我が家のカレンダーをみた愛未ちゃんが花嫁修行をしたいので『私も見学に行っていいですか？』と来てお手伝いもしてくれた。ありがたいことです」と伝え、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約した元乃木坂４６の女優・能條愛未とともに撮影したものや料理の写真をアップした。

この投稿には「可愛すぎです」「お嫁さんも加わって楽しいですね」「特別に美味（おい）しく出来上がりそうですね」「寛子さんと愛未ちゃんのショットは本邦初公開でしょうか？」「寛子さんも成駒屋の伝統を伝える側に」「とても素敵なお嫁ちゃん」「成駒屋安泰ですね」などの声が寄せられていた。