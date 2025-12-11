千鳥・大悟、仲野太賀の一言→父・中野英雄から電話「今から謝らせに行きます」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が、9日放送のABCテレビ『相席食堂』(後11：10〜 ※関西ローカル)で俳優・中野英雄（60）とのエピソードを明かした。
【動画】中野英雄がスタッフに”ガチギレ”→緊急事態に
周囲を威圧してしまいかねない迫力のある顔面を持つ芸能人が相席旅をする「強面(こわもて)相席」に中野が登場。画面に現れた迫力ある中野の姿に、ノブ（45）は「強面じゃない。“コワ”です」と恐れる。
すると、大悟が「義理立てがすごいよ」と中野に言及した。以前、中野の息子で俳優の仲野太賀（32）と共演した際、「大悟さんは浮気しても許されるみたいなの良いですね」と言われたことを回想。大悟は「別に何の問題もないやん。別によくする話やん。『そんなことないわ！』で終わって」と振り返った。
仲野の言葉をまったく気に留めていなかった大悟だが、「オンエアがあった日に中野さんから電話が掛かってきて『息子がすいませんでした。今どちらにおられますか？今から息子を謝らせに行きます」と告げられたと言う。
それには、ノブも「いい、いい。困る、困る」と引いてしまい、「今日は押せません。電話掛かってくるって！」と恐れる。2人は中野からの電話を想像し、爆笑していた。
なお、見逃し配信中・17日0時17分終了予定。
それには、ノブも「いい、いい。困る、困る」と引いてしまい、「今日は押せません。電話掛かってくるって！」と恐れる。2人は中野からの電話を想像し、爆笑していた。
