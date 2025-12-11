【あすから】“ツンデレ魔女検事” チョン・リョウォン＆“年下イケメン検事”ユン・ヒョンミンの新感覚リーガル・ラブコメディ 韓国ドラマ『魔女の法廷』放送開始
俳優のチョン・リョウォン、ユン・ヒョンミンが主演する韓国ドラマ『魔女の法廷』（全16話）が、あす12日より（前7：00〜）CSホームドラマチャンネルで放送される。
【場面ショット】“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない
同作は、ツンデレ魔女検事と年下イケメン検事の“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない、新感覚リーガル・ラブコメディ。
「私の名前はキム・サムスン」のチョン・リョウォンが、勝つためなら手段を選ばない“私ファースト”な女性検事マ・イドゥムを快演。対する、出世より被害者が大事という“正義ファースト”な年下イケメン検事ヨ・ジヌクを演じるのは、「あいつがそいつだ」のユン・ヒョンミン。全く真逆の2人が、「女性・児童被害対策部」でまさかのバディに。
独断で突っ走るプリンセス検事イドゥムが、年下ジヌクを積極的にリード。酔っ払い奇襲キスを手始めに、過激なラブアタックが展開する。年下彼はそんな彼女に呆れながらも、ときに毅然と意見する頼もしい男っぷりを発揮。予測不能な大人の恋の行方から目が離せない！恋にも仕事にも全力投球、へこたれないヒロインの頑張りが、働く女性たちから熱い共感を呼んだ大ヒットラブコメディとなっている。
■あらすじ
幼い頃に行方不明となった母を捜すため、検事になったマ・イドゥム（チョン・リョウォン）。出世のためなら手段も選ばない彼女は、刑事2部のエースとして活躍していた。ある日、イドゥムは上司のセクハラ事件がきっかけで、年下の新人検事のヨ・ジヌク（ユン・ヒョンミン）と知り合う。奇しくも彼はイドゥムが住むマンションの隣人だった。正義派のジヌクにとってイドゥムは相容れない存在だったが、何と2人は誰もが敬遠する「女性・児童被害対策部」に異動を命じられてしまう。数々の捜査でぶつかり合いながらも、次第に互いの存在が気になり始める2人。さらにジヌクは、いつも元気な彼女が母の失踪という傷を抱えていることを知り…。
■演出
キム・ヨンギュン
■脚本
チョン・ドユン
■出演
チョン・リョウォン、ユン・ヒョンミン、チョン・グァンリョル、キム・ヨジン、キム・ミンソ、チョン・ミソン、イ・イルファ
【場面ショット】“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない
同作は、ツンデレ魔女検事と年下イケメン検事の“恋の事件簿”に胸キュン＆スリルが止まらない、新感覚リーガル・ラブコメディ。
「私の名前はキム・サムスン」のチョン・リョウォンが、勝つためなら手段を選ばない“私ファースト”な女性検事マ・イドゥムを快演。対する、出世より被害者が大事という“正義ファースト”な年下イケメン検事ヨ・ジヌクを演じるのは、「あいつがそいつだ」のユン・ヒョンミン。全く真逆の2人が、「女性・児童被害対策部」でまさかのバディに。
■あらすじ
幼い頃に行方不明となった母を捜すため、検事になったマ・イドゥム（チョン・リョウォン）。出世のためなら手段も選ばない彼女は、刑事2部のエースとして活躍していた。ある日、イドゥムは上司のセクハラ事件がきっかけで、年下の新人検事のヨ・ジヌク（ユン・ヒョンミン）と知り合う。奇しくも彼はイドゥムが住むマンションの隣人だった。正義派のジヌクにとってイドゥムは相容れない存在だったが、何と2人は誰もが敬遠する「女性・児童被害対策部」に異動を命じられてしまう。数々の捜査でぶつかり合いながらも、次第に互いの存在が気になり始める2人。さらにジヌクは、いつも元気な彼女が母の失踪という傷を抱えていることを知り…。
■演出
キム・ヨンギュン
■脚本
チョン・ドユン
■出演
チョン・リョウォン、ユン・ヒョンミン、チョン・グァンリョル、キム・ヨジン、キム・ミンソ、チョン・ミソン、イ・イルファ