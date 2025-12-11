»°ÅÄ´²»Ò¡¢Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤È¤ª¤»¤Á¤Î»Å¹þ¤ß¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê60¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤»¤Á¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹ÃË¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤È¤ª¤»¤Á¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡2025Ç¯11·î10Æü¤Ëº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¶Ç·½õ¤ÈÇ½Ûê¡£»°ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö°¦Ì¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¤Ë¥×¥í¤ÎÊý¤ËÃåÉÕ¤±¤ÆÄº¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë µÁÊì¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿À®¶ð²°¹¥¤ß¤ÎÍ×ÅÀ¤À¤±¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±¼ê¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ñ¸«²ñ¾ì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂµ¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤é Â©»Ò¤¬Í¥¤·¤¤Æ·¤ÇÈà½÷¤òÊñ¤ß¹þ¤à»Ñ¤Ë¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢º§ÌóÈ¯É½²ñ¸«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À®¶ð²°¹±Îã¤Î¤ª¤»¤Á¤ò»Å¹þ¤à»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡12·î10Æü¤ÏÇ½Ûê¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤»¤Á¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¡Ö²Ç¤¤¤Ç¤«¤é34Ç¯¡£¤ª¤»¤ÁÍÑ¤Î¥¿¥ó¡£²æ¤¬²È¤ÎÀ®¶ð²°¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£·ëº§Á°¤«¤é¡¢Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤ªÃç´Ö¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ÞÊý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤ÆÆÈ¤ê¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²æ¤¬²È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤ß¤¿°¦Ì¤¤Á¤ã¤ó¤¬²Ö²Ç½¤¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ø»ä¤â¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÍè¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç½Ûê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç»°ÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö½éÄ©Àï¡ª¥¹¥Æ¥¤Ê¥Þ¥ÞÍ§²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»°ÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤â²Ã¤ï¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë