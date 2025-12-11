BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人からポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（29）がVTR出演。現在の英語力を明かした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今回は岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲストとしてスタジオ出演した。

そのなかでMC3人が岡本を直撃インタビュー。大興奮の三村が岡本の体を触りまくり「この下半身がメジャー行った時に、一塁でランナー出た時に外国人と比べたい。日本の下半身、これが」と口にすると、大竹も「ムーキー・ベッツよりデカいからね、完全に」と追随した。

終始ニコニコ顔の岡本は「ま、多分、脚は太いっすね」とコメント。メジャー挑戦をいつごろから考えていたのかという質問で「小2？」という声には「もうちょっとあとですけど、入団する前に活躍してメジャーに行きたいって気持ちはずっとあった」と打ち明けた。

そして、現在の英語力について聞かれると「いやもう全然、全く分からない」と正直な回答。三村が「レッツゴーぐらいは分かるでしょ」と聞くと「もうそれは…はい」とし、「あとは？」と聞かれると「あとは…センキューとか」と苦笑いだった。