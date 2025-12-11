高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。この言葉が今年の流行語大賞に選ばれたことをめぐり、東京過労死家族会などは11日、会見を行い、代表の中原のり子さんが「こんな言葉が一人歩きしては過労死はなくならない」と訴えました。

■数多く届いた遺族らからの不安の声

東京過労死家族会などによりますと、「働いて働いて・・・」が流行語大賞に選ばれたことについて、過労死遺族などから多くの不安の声が寄せられたといいます。意見のなかには、

▼「労働者の苦しみを顧みない言葉を選ぶことは、社会の方向性を誤らせる危険性がある」

▼「高市総理は長時間労働を促す意図はないとのことだが、遺族として総理の言葉は社会的に大きな影響を与えるものでとても危機感を覚える」

▼「過労死されたご家族を持つ方はエンタメとして笑ってみていられない」

などの声があったということです。

■トラックドライバーがもっと働きたいのは「生活が成り立たないから」

また、会見に出席し、自身が元トラックドライバーだという橋本愛喜さんは、高市首相の「働いて働いて・・・」発言に喜んだ多くのトラックドライバーがいたのは事実だとした上で、トラックドライバーがもっと働きたい大きな要因は「長く働かないと生活が成り立たないから」だと話します。

運送業の労災支給決定件数は全産業のなかでワーストの状況が続くなかで、長時間労働を受け入れるのではなく、適切な給料が支払われる仕組みこそが必要だと述べました。例えば荷物の積み下ろしにかかる待機時間など、現在給料が発生していない時間にも適切に支払いが行われるべきだと話します。

■流行語大賞に選ぶのは“遊び心”？

同じく会見に出席した和光大学名誉教授の竹信三恵子さんは、「遊び心なのだから目くじらをたてるな」といった声もあることに触れた上で、「亡くなっている人もいるなかで“遊び心”としてしまうほど、人々が働く人に共感を感じられない社会になってしまったのでは」と不安を述べました。

遺族らは「周囲に影響を大きく与えるような人は言葉を選んでほしい」と訴えました。