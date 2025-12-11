来客用のベッドを片付けたいので、寝転んでいるワンコにどいてもらおうとしたら…？まさかの立てないフリをしてごねる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で36万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「名演技ｗ」「笑っちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：『来客用のベッド』を片付けたいのに、犬が気に入ってしまい…想像以上に『ごねる光景』】

来客用のベッドからどいてくれないワンコ

Instagramアカウント「leo__821」に投稿されたのは、来客用のベッドを片付けたい飼い主さんVSベッドの上から動きたくないトイプードル「レオ」くんの攻防戦です。

飼い主さんがベッドを片付けようとした時、レオくんはベッドの上に仰向けに寝転んで、気持ち良さそうにくつろいでいたそう。レオくんがどいてくれないと片付けられないのに、動いてくれそうな気配はゼロ…。

そこで飼い主さんは、レオくんを抱っこして強制的に起き上がらせてみたそう。ところが飼い主さんが手を離した途端に、レオくんは「ぼく、立てません」とばかりに再びゴロ～ン！よほど来客用のベッドを気に入ってしまったようです。

立てないフリをしてごねる姿が可愛い！

もう一度抱っこして起き上がらせてみても、またすぐに「足が痛いです～」とばかりに寝転がってしまうレオくん。その後も飼い主さんが起き上がらせようとする度に、演技力を駆使して立てないフリを続けたそう。言うことを聞いてくれないのは困ってしまいますが、ごね方が可愛すぎて憎めませんね！

やっと動いてくれるかと思いきや…？

飼い主さんが諦めずに何度も起き上がらせていると、ついにレオくんが「はいはい、わかりましたよ」というように動き出して、ベッドから前足を下ろしたそう。やっとどいてくれる気になったか…と思いきや、飼い主さんが少し目を離した隙にベッドの上に戻ってしまったとか！

そして再びゴロ～ンと寝転がり、満足そうにくつろぎ始めるレオくん。途中から妹犬の「ハナ」ちゃんまでベッドの上で遊び始めてしまい、一向に片付けさせてもらえない飼い主さんなのでした…。

この投稿には「可愛すぎます」「役者やなｗ」「頭良いんでしょうねぇ」「はいはい去りますよと、見せかけての再びのゴロンが最高ｗ」といったコメントが寄せられ、レオくんの行動に爆笑する人が続出することとなりました。

日頃から抱っこしてほしい時などに、立てないフリをすることが多いというレオくん。甘えん坊で可愛い姿や、飼い主さんやハナちゃんとの愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「leo__821」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「leo__821」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。