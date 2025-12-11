雨の日、嫌々カッパを着る大型犬→心配した1歳の女の子が…可愛すぎる方法で『一生懸命励ます光景』が32万再生「なんて優しいの」「癒される」
可愛すぎる方法でゴールデンレトリバーさんを励ます女の子の姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で32万回再生を突破し、「優しいですね」「ほんとに癒される」「３人とも可愛過ぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：雨の日、嫌々カッパを着る大型犬→心配した1歳の女の子が…可愛すぎる方法で『一生懸命励ます光景』】
カッパが苦手なゴールデンレトリバー
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの仲睦まじい姿をたびたび紹介しています。2匹はとっても仲良しなのだそう。
この日は、家族みんなでお散歩に行くことにしました。『ほの』ちゃんという1歳の女の子も一緒です。
しかし、外は雨が降りそうな空模様…。2匹はカッパを着ることになりましたが、おからちゃんはカッパが苦手だといいます。渋々着させられるも、あからさまに嫌そうな表情に…。そこにやってきたのは、ほのちゃんでした。
わんこを励ます女の子に感嘆！！
ほのちゃんは、おからちゃんが不安そうな表情をしていることに気が付きました。そこで、おからちゃんを励ますことに。おからちゃんの頭をぎゅっと抱きしめ、落ち着かせるようにナデナデしたのです。
ほのちゃんの素敵な「励まし」で、おからちゃんはなんとかカッパを着ることができたそう。苦手なことを一生懸命頑張ったおからちゃんに、ほのちゃんはご褒美のハグもしてあげたといいます。
微笑ましいお散歩風景にホッコリ
みんなで並んでのお散歩は、とても楽しいものだったそうです。うにくんはトイレが終わるとベビーカーの下段へ。荷物を置くスペースがうにくんの定位置とのことで、ほのちゃんとの相乗りでお散歩を満喫したのだとか。
途中、カフェでひとやすみを挟み、お散歩は無事終わりました。結局雨に濡れることはなかったけれど、おからちゃんは少し歩き疲れてしまった模様。帰宅後はスヤスヤと気持ちよさそうに眠っていたそうです。
とっても仲良しなわんこたちとほのちゃんの姿に、見ているだけでホッコリしてしまいますね♡
この投稿には、「寒い夜に暖かくなりました」「こちらまで幸せになりました」「家族みんな仲良しで何よりです」など、多くのコメントが寄せられています。
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、他にも3兄妹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。