12月8日午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で震度6強を観測。青森県や北海道など広範囲で一時「津波警報」が発表されました。新潟県でも村上市や新発田市では震度3を観測しました。



県内でも、心配の声が聞かれました。



〈まちの人〉

「津波警報が出て、夜中だったじゃないですか。自分だったらどうするかなっていうことを一回考えました」



いつ起きるかわからない地震、皆さんはどう備えていますか？

◆津波からの避難は？普段からどう備える？

2024年元日の「能登半島地震」、2025年7月には「カムチャツカ地震」を経験し、地震・津波からの避難・避難生活に向けて、防災グッズを用意する人も増えてきているようです。



今回、青森で震度6強の地震が発生し、津波からの避難が必要になりました。



新潟大学危機管理センターの田村圭子教授に地震災害後の津波からの避難の流れや注意すべき点を聞きました。ポイントは5つあります。



１．まずは「地震のゆれ」から身を守る。おさまるまで、原則、動かない。

２． 家の中で、家具が倒れる・ものが散乱していたら気をつけて、外に出る。ケガをさける。

３．避難路を避難する。海・川から離れ、高い場所に。徒歩避難が原則。

４．避難場所で津波注意報・警報が解除されるまで待機する。

５．津波からの避難場所は屋外であることが多く、暑さ・寒さをしのぐ工夫が必要。



非常持ち出し袋には「水・食料、携帯トイレ、カイロ等防寒用品」をいれ、「防寒具」を着て逃げましょう。体が濡れることで低体温症になる心配があるので「レインコート（撥水加工のある上下があれば理想）・靴」にも気を配りましょう。メガネ・薬も忘れずに。



夜間の揺れに備えて、家族分の小型のヘッドライトをベッドや布団の脇に備える必要も。



そして、日中は家族が学校や職場など離れて生活することも多いため、それぞれの避難方法や集合場所を打ち合わせておくといいと話します。



避難先では、家族や近所の人と励まし合い、助け合いながら時間を過ごしましょう。



〈新潟大学危機管理センター 田村圭子 教授〉

「津波の避難情報は、12時間、24時間たっても解消にならないことがあります。避難先の暑さ・寒さ対策は、自助・共助で乗り切るしかありません。特に寒い地域では、少しでも温かい環境をと、自家用車などで避難する人もいて、渋滞が発生しています。全ての住民が車で避難すれば、逃げられない人が発生します」



一方で、体の不自由な人がいるなどで車で避難をしなければならない人もいることから、地域での議論が必要だといいます。

◆子どものいる家庭での備えは

子供の防災に詳しい日本保育防災協会によりますと、防災グッズ、防災リュックを1つ揃えるだけではなくて、子供のいる家庭では年齢、年次に合わせた備えが大切だということです。



食事ひとつとっても赤ちゃんと小学生くらいの子どもでは全然違いますし、食べられるものが違ってくるためということです。



乳児のいる家庭で備えると良いのは、おむつやお尻ふき。おむつは成長によってサイズが違ってきますので定期的にサイズを見直しながら用意しておくとよいといいます。



またミルクを飲んでいる赤ちゃんがいる家庭ではミルクやほ乳瓶。そして今、液体タイプもあるので、液体タイプをストックしておくこともできます。ほ乳瓶の消毒も十分にできる環境ではないかもしれないため、紙コップも準備しておくとよいということです。



そして離乳食。アレルギーや好き嫌いのある子どももいるため、食べ慣れたもの、また食べられるものを用意しようということです。



そしてもう1つ…。これは大人でも使えるものですが、バスタオルです。おむつ替えの時に下に敷いたり、包んだり、子どもにかける布団としても使えます。様々な使い方ができるので便利ということです。

◆子どもの年齢に合わせた備え

年齢が上がって幼児から小学生ぐらいになりますと、白いご飯が毎日出てきた時に小さい子どもにも食べやすいよう子どもが好きな「のり」や「ふりかけ」、「マヨネーズ」などの調味料があると便利です。味が変わって、食べやすくなるといいます。



おやつも、賞味期限が長めで普段から食べ慣れているもの、好きなものを用意しておくと良いということです。



そして、親と別の場所で被災した時を想定して、写真や連絡先などを用意しておくと良いということです。



言葉を話せる小学生になっても、災害時にはショックや、パニックで言葉が出なくなることもあるので、持ち物に入っていると良いそうです。



靴も足場の悪い中の避難を想定して、用意してあると安心だということです。子供が自ら自分で伝えられないこともたくさんあると想定され、こういう情報を持っているだけで周りの大人も手助けしやすくなるということです。