木村拓哉がリピ確！“絶品アフォガード”の日本橋カフェ「めちゃくちゃうまいっす」「すげぇ」

木村拓哉さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【木村探歩！】木村拓哉「日本橋散歩」でリピ確定最上級のアフォガードと出会う』という動画を公開！古き良き文化と新しさが融合された東京・日本橋をお散歩する企画の中で、木村さんが絶品メニューを堪能した、カフェをご紹介します！

動画内で訪れていたのは、こちらのお店！

◼︎ネクスペクトコーヒー

ネクスペクトコーヒー東京都中央区日本橋小伝馬町6-14 万文堂ビル1階

営業時間：8:00〜18:00

基本的に定休日はないようですが、公式Instagramなどをチェックして訪れるようにしてくださいね♪

◼︎木村さんが大絶賛したメニューは？

お店の方から、アフォガードの最上級だという“アフォガードプレミオ”をおすすめされた木村さん。

シェイカーでエスプレッソをシェイクし、急冷したものをアイスクリームに注いだ“アフォガードプレミオ”を提供された木村さんは「ヤバい！これ」と興奮！

そして一口食べた木村さんは、お味に納得した表情を見せ、「ここ隣駐車場だったよね？よし。来れる」とリピートを確定した様子で、「あ、うっま。めちゃくちゃうまいっす」「あ〜うめぇ」と絶賛。

また「エスプレッソなのにシェイカーで空気を入れてくれてるせいか、エスプレッソいただいてる時の焦げてる感じが無いっすよね」「うわ、すげぇ」終始感動した様子でした♪

■動画もチェック

動画内ではこのほかにも、木村さんがお店おすすめのコーヒーを堪能する場面も！ぜひチェックしてみてくださいね！