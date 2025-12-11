アメリカのハーバード大学の学生で作る管弦楽団が来年、長崎市で公演を行います。

指揮者が長崎を訪れ、共演する純心中学校・純心女子高校の生徒と交流しました。

純心中学校・純心女子高校を訪れたのは、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」で音楽監督と指揮者を務めるフェデリコ・コルテーゼさんです。

アメリカのハーバード大学の学生で構成される「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」は、200年以上の歴史があり北米で最も古い交響楽団とされています。

去年の、日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞に強く心を動かされたということで、来年、長崎と広島、そして横浜の3都市で公演を行います。

長崎の公演では、被爆校である純心中学校・純心女子高校の音楽部と共演する予定です。

（音楽部員）

「緊張したがみんな声が出ていてとてもいい歌声だった」

（音楽部員）

「(共演は)被爆校だからできることだと思うので、平和を願って歌いたい」

（フェデリコ・コルテーゼさん）

「ハーバードの学生たちが長崎に来て戦争がもたらした結果について考え、平和を伝える大使になってくれることを願っている」

コルテーゼさんは長崎原爆資料館も訪問していて、

長崎市の鈴木市長を表敬訪問した際は、資料館を見学して感じたことなどを伝えていました。

公演は来年5月23日、ベネックス長崎ブリックホールで行われます。