俳優で歌手の瀧本美織さんが11日、『TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート』に登壇しました。



東京駅の誕生日1914年12月20日をお祝いするために毎年恒例で行われる本イベント。瀧本さんのほか、東京駅周辺で働くサラリーマンらで構成した合唱団やプロコーラスグループ「The Voices of Japan」の総勢約100名でクリスマスソングを披露し、東京の夜を華やかに彩りました。









白いスカートに赤いニット、サンタ帽を被ったホリデースタイルの瀧本さんがサプライズで登場すると、会場からは「可愛い〜」と声が上がりました。









クリスマスソングの定番『恋人がサンタクロース(松任谷由実)』や『ハピネス(AI)』『きよしこの夜』の３曲に参加した瀧本さん。約100人のコーラスをバックに、ダイナミックな歌声を披露すると、観客から多くの手拍子が起こりました。









瀧本さんは、“こんなにたくさんの方に見に来ていただいて。寒いんですけど、私たちも歌って心がぽかぽか。本当に温かい気持ちにさせてくださってありがとうございます”と集まった観客へ感謝を述べました。







クリスマスの思い出を聞かれると、“東京駅の近くに丸の内のイルミネーションがあると思うんですけど、そこにたまに見に行ったりとか。東京駅のロケーションも相まってとっても美しくて。今の時期だとクリスマスマーケットもやってたりするのでとってもハッピーな時期だなって思います”と笑顔で話しました。

