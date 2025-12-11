１１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、自民党と日本維新の会の連立の条件でもあった議員定数削減法案の審議入りの見通しが立たず、１７日に会期末を迎える今国会での成立が困難な状況になっていることを報じた。

キャスターを務める井上貴博アナウンサーは、自民と維新の連立の合意文書に「１割を目標に衆院議員定数を削減するため、今の臨時国会で法案を提出し、成立を目指す」と書かれていた点について「結局、合意文書をスタートさせた時点でゴールは全部決まっていたんだなっていう感じしかしなくて」と、まずコメント。

「自民党としては、法案提出しました。で、成立を目指しました、でも、時間切れでした。これでいいわけですよね。約束は果たしましたよっていう…。まさにスタートラインから維新は自民党の手のひらの上で転がされていたんだろうなって思うんですけど」と私見を述べると「定数削減どうのこうのもあるんですけど、１３年前に野田（佳彦）さんが総理だった時に（削減を）やりましょうって言っていた。結局、立場を変えて、みんな、やりたくないんだなというか。優先順位は別にしてですよ。結局、これがずっと続くんだなとしか思えないんですよね」と続けていた。