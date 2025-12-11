ＢＴＳのジョングク（２８）と、４人組女性グループ・ａｅｓｐａ（エスパ）のウィンター（２４）に交際説が浮上し、両者の一部ファンがトラックデモに乗り出したと１１日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

現地オンラインコミュニティーでは２人の腕にあるタトゥーのデザインが「同じでは」という疑惑とともに熱愛説が浮上し、“カップルタトゥー”というワードが、ネット上をにぎわせていた。

記事によると１０日、ジョングクの一部ファンが所属事務所・ＨＹＢＥの社屋前でトラックデモを行い「カップルタトゥーを消さないなら、ＢＴＳの活動から外れろ」「除隊を待っていてくれたファンに返ってきたのは、ファンへの裏切りだった」などのメッセージで抗議したという。そして１１日には、ウィンターの所属事務所・ＳＭエンターテインメントの社屋前で、一部ファンが「沈黙は答えではない／責任感を見せろ」「タトゥーを消し、表に出て釈明を！」「『１０年後も一緒にいよう』と言いながら、信頼を裏切ったウィンター、まさにお前」などと訴えたと伝えた。

ウィンターのトラックデモを主導したという人物は、ＳＮＳで「今あなた（ウィンター）がしたことで、傷つくファンがいるということを少しは理解してほしい」と主張していたという。

ジョングクとウィンターの熱愛疑惑について両社は、それぞれ「交際の確認は不可」「特にコメントすることはない」としている。