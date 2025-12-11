まずは最新の口コミをご紹介します。お客様全体の傾向を知りたい方は、記事の後半をご覧ください。

RENOSYの最新口コミ（～2025年12月）

どんな点がよかったか

生命保険の代わりになると思います（40代後半 / 年収1400万円台 / エンゼルグループ株式会社 2025年12月02日）

総合評価： 5.0 生命保険の代わりになると思います サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 40代後半 / 年収1400万円台 / エンゼルグループ株式会社 目的 節税、 老後の年金対策、 リスク分散 決め手 セールスの信頼性、 リスクが許容範囲だった 物件 追加購入4件 駅徒歩10分 / 築18年 / 1000万円台後半 駅徒歩9分 / 築17年 / 2000万円台前半 駅徒歩3分 / 築8年 / 1000万円台後半 駅徒歩4分 / 築17年 / 1000万円台後半 掲載日 2025年12月02日 総評 まだ実感はありませんが、元々掛け捨ての生命保険を毎月払っており、この分をあてがえば、十分対応できると思い始めました。 今の日本の状況では、年金もあてにならず、老後に不安しか残らない為、安心を買ったと思っています。 とは言え、自分でする事は何も無いので気楽にできます。 改善して欲しい点 メンバーの集まりが平日なので、中々参加出来ない為、土日にイベントがあると嬉しいです

融資がすべて。（30代後半 / 年収1800万円台／大東建託株式会社 2025年11月25日）

総合評価： 5.0 融資がすべて。 サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 30代後半 / 年収1800万円台 / 大東建託株式会社 目的 節税、 老後の年金対策 決め手 物件が良かった 物件 初回購入1件 駅徒歩4分 / 築7年 / 2000万円台後半 掲載日 2025年11月25日 総評 他社でも検討していたが融資が見込めなかった。 リノシーさんでも一度検討してもらったが一度は断られました。 しかしその後、担当者さんより連絡があり融資が行けそうだと連絡がありました。 もともと不動産投資をはじめたかったので融資がつくなら。と即決しました。

親身になって考えてくれました。（30代前半 / 年収600万円台 / 東京都教育委員会 2025年11月27日）

総合評価： 5.0 親身になって考えてくれました。 サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 30代前半 / 年収600万円台 / 東京都教育委員会 目的 家賃収入、 生命保険代わり 決め手 セールスの信頼性、 アプリで管理ができる 物件 追加購入2件 駅徒歩9分 / 築16年 / 2000万円台前半 駅徒歩5分 / 築19年 / 1000万円台後半 掲載日 2025年11月27日 総評 不動産投資を始めたきっかけは、将来への備えとして「生命保険代わりになる資産」を持ちたいと考えたことでした。 団体信用生命保険に加入できるため、万一の際にも家族に資産が残るという安心感があります。 RENOSYで購入した1件目の物件は、運用開始から5年経ちますが、入居も安定しており特にトラブルもなく安心して保有できています。 この実績と信頼から、今回2件目の購入を決めました。ローン枠をうまく活用することで、無理のない範囲で資産を増やせる点も魅力です。 RENOSYは購入後の管理やサポート体制が整っており、また、アプリで簡単に確認できるので、本業に集中しながら資産形成ができるのが嬉しいポイントです。

丁寧な説明で納得感があった（30代後半 / 年収1500万円台 / 日本オラクル株式会社 2025年11月22日）

総合評価： 5.0 丁寧な説明で納得感があった サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 30代後半 / 年収1500万円台 / 日本オラクル株式会社 目的 節税、 投機目的、 老後の年金対策、 生命保険代わり、 信用(ローン)活用、 リスク分散 決め手 セールスの信頼性、 リスクが許容範囲だった、 管理の体制が良かった 物件 追加購入2件 駅徒歩5分 / 築6年 / 1000万円台後半 駅徒歩3分 / 築5年 / 2000万円台前半 掲載日 2025年11月22日 総評 ファイナンシャルプランナーの資格を取得したことにより、投資への興味がわいてきました。 節税を目的に不動産投資を調べ始め、話を聞いてみようと思いました。 何度も面談を重ねて、丁寧にご説明いただき、リスクやメリットなどきちんとお話していただけたことが決め手になりました。

粘り強く説明を尽くしてくれる（40代前半 / 年収700万円台 / 愛知製鋼 2025年11月15日）

総合評価： 5.0 粘り強く説明を尽くしてくれる サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 40代前半 / 年収700万円台 / 愛知製鋼 目的 家賃収入、 老後の年金対策、 生命保険代わり 決め手 セールスの信頼性、 管理の体制が良かった、 アプリで管理ができる 物件 初回購入1件 駅徒歩3分 / 築16年 / 1000万円台後半 掲載日 2025年11月15日 総評 年金対策や投資商品を探している中て広告など気になり問合せたのがきっかけ。不動産投資のメリットをよく理解できてデメリットを上回ることがわかったから購入を決めました。やらないのは損かもしれないね。管理も最初は慣れるのに大変そうですが、スマホで管理できるのでそれもすぐに慣れそうです。

今後価値が上がりそうな良い物件を見つけてくれました（40代後半 / 年収900万円台 / 愛三工業株式会社 2025年11月29日）

総合評価： 5.0 今後価値が上がりそうな良い物件を見つけてくれました サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 40代後半 / 年収900万円台 / 愛三工業株式会社 目的 節税、 家賃収入、 投機目的、 老後の年金対策、 生命保険代わり、 リスク分散 決め手 セールスの信頼性、 物件が良かった、 リスクが許容範囲だった、 管理の体制が良かった、 アプリで管理ができる 物件 追加購入4件 駅徒歩8分 / 築8年 / 2000万円台後半 駅徒歩7分 / 築8年 / 2000万円台後半 駅徒歩7分 / 築12年 / 2000万円台前半 駅徒歩6分 / 築15年 / 1000万円台後半 掲載日 2025年11月29日 総評 初回に3件まとめて契約、今回追加で1件契約することができました。Renosyさんは顧客に対する担当者が複数人いて、営業・契約・コンシェルジュのように分業してサポートしていただけるので、大変強く安心感があります。LINEで連絡できるので、レスが早いです。東京の新築マンションの平均価格が1億円超える時代に、不動産のオーナーになることは投資メリットを強く感じます。Renosyさんは非常に魅力的に物件を多数保有されているので、目移りをしてしまいますが、営業担当者と何回も議論することで良い物件を見つけることができると思います。まずは話を聞いてみて、リスク許容度の範囲内であれば、Renosyさんと契約することをオススメします。 改善して欲しい点 とても魅力的な購入特典や紹介特典があり、実際に付与していただけるですが、契約後いつ頃いただけるのか目安を連絡していただけると嬉しい。担当者に確認する手間が省ける。RENOSYからの返答 アンケートのご回答ありがとうございます。 二度に亘りRENOSYをお選びいただきましたこと、大変嬉しく思います。 特典付与に際してはご提出いただいた書類を1件ずつ確認し順次対応しており、お時間をいただいております。お待たせしてしまい申し訳ございません。 満足度の高い体験をご提供できるよう、付与目処をしっかりご連絡できるよう努めていきます。 大変貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

不安を解消したくれた（30代後半 / 年収600万円台 / サンコーインダストリー株式会社 2025年11月20日）

総合評価： 5.0 不安を解消したくれた サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 30代後半 / 年収600万円台 / サンコーインダストリー株式会社 目的 節税、 老後の年金対策 決め手 セールスの信頼性、 アプリで管理ができる 物件 初回購入1件 駅徒歩4分 / 築12年 / 2000万円台後半 掲載日 2025年11月20日 総評 不安も有りましたが、メリットを丁寧に説明頂き、安心して購入できました。 今後、結婚などを機に名義変更などのことも相談したいです。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 この度はありがとうございました。

改善してほしい点

物件価格が少し高く感じたので、相場と比較しての価格妥当性を説明頂けると良い（50代前半 / 年収1700万円台 / トヨタ自動車株式会社 2025年06月22日）

総合評価： 3.7 質問に具体的な回答を親切にして頂けた サービス： 3.0 エージェント： 4.0 物件： 4.0 50代前半 / 年収1700万円台 / トヨタ自動車株式会社 目的 節税、 投機目的 決め手 セールスの信頼性、 アプリで管理ができる 物件 追加購入4件 駅徒歩1分 / 築20年 / 2000万円台後半 駅徒歩5分 / 築9年 / 1000万円台後半 駅徒歩6分 / 築10年 / 2000万円台前半 駅徒歩3分 / 築16年 / 1000万円台後半 掲載日 2025年06月22日 総評 不動産投資に興味があったが、なかなか忙しくて動き出す事が出来てなかったところ、資料請求をきっかけに連絡を頂き担当の方が色々親切に教えて頂いたので、不安を解消出来たのと、手間が掛からず管理出来そうと思ったため、購入を決めました。 改善して欲しい点 物件価格が少し高く感じたので、相場と比較しての価格妥当性を説明頂けると良いと感じました。購入までに物件を見学出来ると安心できるが、その余裕も取れなかった。 RENOSYからの返答 アンケートのご回答ありがとうございます。 お客様にさらに納得感を持って不動産投資をしていただくため、物件価格の妥当性等を適宜お伝えしていけるように善処して参ります。 また、最適な物件のご提案の際にはタイトなスケジュールとなることがございます。 ご提案の進め方に関しましては、社内で共有し、よりよい顧客体験を提供できるよう尽力して参ります。 大変貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

ネットで探してそのまま申し込みができればより、気軽さが出ると思う。（30代前半 / 年収700万円台 / オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 2024年11月17日）

総合評価： 2.7 気軽なスタート サービス： 3.0 エージェント： 3.0 物件： 2.0 30代前半 / 年収700万円台 / オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 目的 節税、 家賃収入、 信用(ローン)活用、 リスク分散 決め手 リスクが許容範囲だった、 アプリで管理ができる 物件 追加購入2件 駅徒歩5分 / 築8年 / 2000万円台後半 駅徒歩10分 / 築9年 / 1000万円台後半 掲載日 2024年11月17日 総評 信用も資産として活用し、運用できる手段であること、資産のリスク分散できることから興味をもち、はじめました。 10万円程度から気軽に始められ、アプリで管理できることなど、スタートが簡単なことからリノシーに決めました。 改善して欲しい点 ネットで探してそのまま申し込みができればより、気軽さが出ると思う。 費用は他や相場より100万-200万高いです。提携ローンの安さや物件管理費の安さは魅力だが、それでも相場よりやや高い。 また、良い物件はすぐ埋まるが、それは営業うそなのか、本当なのか。埋まっている物件の案内は作戦だったかもしれないと今になって思う。 RENOSYからの返答 アンケートのご回答ありがとうございます。 お客様にさらに納得感を持って不動産投資をしていただくため、物件価格の妥当性等を適宜お伝えしていけるように善処して参ります。 また、最適な物件のご提案の際にはタイトなスケジュールとなることがございます。 ご提案の進め方に関しましては、社内で共有し、よりよい顧客体験を提供できるよう尽力して参ります。 大変貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

長期の投資案件なので、甘い話には要注意（40代前半 / 年収900万円台 / アマゾンジャパン 2024年12月04日）

総合評価： 2.7 長期の投資案件なので、甘い話には要注意 サービス： 3.0 エージェント： 2.0 物件： 3.0 40代前半 / 年収900万円台 / アマゾンジャパン 目的 リスク分散 決め手 アプリで管理ができる 物件 追加購入3件 駅徒歩2分 / 築15年 / 2000万円台前半 駅徒歩7分 / 築13年 / 2000万円台前半 駅徒歩7分 / 築20年 / 2000万円台前半 掲載日 2024年12月04日 総評 投資信託以外の運用先としてインフレ対策にもなる不動産投資を昨年から始めました。 初年度の節税効果は予想通りでしたので、まだ融資枠があるのであればと考え追加購入を検討しました。 ただし、今後の動向は23区内だったとしても注意深く見ていく必要があると思います。 最後は物件の価値に依るので、見極めは重要です。 改善して欲しい点 昨年に比べて対応の質が明らかに悪かったです。 TECHを使ってビジネスを合理化するのは有効かと思いますが、接客を忘れて良い訳ではないことを認識された方が良いと思いました。 RENOSYからの返答 アンケートのご回答ありがとうございます。 この度の追加購入に際してもRENOSYをお選びいただき非常に嬉しく思っております。 しかしながらご期待に沿うご案内ができず誠に申し訳ございません。 いただいたご意見は社内で共有しプランナーの教育の徹底に取り組んでまいります。 この度は大変貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

不動産投資を簡単に早く開始できるが、良し悪しあり（50代前半 / 年収1900万円台 / 株式会社野村総合研究所 2024年08月01日）

総合評価： 2.3 不動産投資を簡単に早く開始できるが、良し悪しあり サービス： 1.0 エージェント： 3.0 物件： 3.0 50代前半 / 年収1900万円台 / 株式会社野村総合研究所 目的 老後の年金対策、 信用(ローン)活用、 その他 決め手 セールスの信頼性、 物件が良かった 物件 初回購入1件 駅徒歩2分 / 築16年 / 1000万円台前半 掲載日 2024年08月01日 総評 ・話を聞く前から不動産投資を始めたかったが、時間がとれず勉強できないまま時間だけが経過していた。話を聞いてみて、東京中心のワンルーム投資はリスクが低く、レバレッジも活かせると考えたこと、AIなどを駆使し、空室率を抑えていること、御社の成長性などを勘案し、購入に至った。 ・が、すべてをお任せするプランだと、毎月持ち出しで、老後の資産として毎月の家賃収入を期待するには時間を必要とする。 長期の時間をかけられない場合、それほどもうからない投資のように思うので、思うようなものにはなっていない。 改善して欲しい点 管理も家賃の回収をするだけ（管理料を徴収するため）で、物件の管理は物件の管理会社とオーナーの右から左で、間に入って管理しているとはとても言えるものではない。 アプリもあるというだけで、データ補正が必要など、あまり使い勝手のよいものではない。 取り扱うものが高額なものだけに、もっとオーナーの立場にたったサービスを提供してほしい。 取扱物件や顧客がすごいスピードで増えているが、営業やアフターサポートがそれに対応しきれてないように感じる。 RENOSYからの返答 アンケートのご回答ありがとうございます。 この度はRENOSYをお選びいただき、誠に光栄に思っております。 いただいたご意見は担当部署に共有し、今後もお客様に選ばれるRENOSYであり続けるため改善に努めてまいります。 この度は大変貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

すべての口コミを見たい方はコチラ！

ここからは、お客様全体の傾向をご紹介します。

「RENOSYの評判・口コミ」とは

RENOSYでは、投資用物件の初回購入時・追加購入時それぞれのタイミングでお客様にアンケートをお願いし、投資の目的や購入の決め手、物件や担当者の対応など、サービスに対する満足度、良かった点や改善してほしい点などを伺っています。

【毎日更新】RENOSY（リノシー） の評判・口コミ | メリットやデメリット、おすすめな人の特徴とは？

お客様からいただいた声をそのまま掲載する方法で、現在6,300件を超える口コミが集まっています（2025年12月時点）。購入された方のリアルな声を通して、フラットに検討・判断していただける内容になっています。

【関連リンク】

不動産投資とは？ 初心者が知るべきメリットや魅力、仕組み、運用方法を解説

お客様全体の傾向は次のとおりです。

不動産投資の目的（複数回答あり）

不動産投資を始めた理由でもっとも多かったのが「老後の年金対策」です。次いで、「生命保険の代わり」「リスク分散」「信用（ローン）活用」となっています。

「老後の年金対策」

不動産投資は、ローンを活用したミドルリスク・ミドルリターンの投資として注目が集まっています。ローン完済後、毎月決まった家賃収入が得られ、長期運用できるのが特徴です。

「生命保険の代わり」

不動産投資ローンを組む際の条件として、団体信用生命保険（団信）という保険への加入があります。そのため、不動産投資を始めると同時に団信へも加入することになります。

団信に加入後、購入者に万が一のことがあった場合には、保険が適用され、ご家族にはローン残高がゼロになったマンションが残ります。そのまま家賃収入を受け取り続けたり、売却してまとまった現金を得たりすることができます。

団信に加入することで、保険の見直しもこのタイミングで可能となります。

【関連リンク】

・不動産投資が生命保険の代わりになるって本当？ 理由や死亡保険との違いについて解説

・不動産投資ローン中にがんと診断。団信を使って残債０円にした20代オーナーの葛藤と安堵

「リスク分散」

株式市場は値動きが活発です。それに対し、不動産市場は1日のうちに価格が激しく変動するということはなく、また家賃も安定している傾向です。

ご自身の資産形成のポートフォリオに、実物資産の不動産投資を組み込むことで、安定した将来の収入源を手にする可能性が高まります。

【関連リンク】

「株と不動産」の組み合わせで、資産形成が安定する理由

「信用（ローン）活用」

不動産投資のもっとも特徴的なメリットが、自分の手持ちのお金を使わずに不動産という大きな投資が始められることです。

一般的に投資というと、かけた金額に応じたリターンが得られます。しかし不動産投資は「会社員という信用」があることで、金融機関は融資をしてくれます。かける金額の何倍もの投資対象を入手し、それによるリターンを得ることができるのです。

月々の不動産投資ローンの返済には、毎月の家賃収入を充てますので、目に見える元手がそれほどかからない投資です。

【関連リンク】

自分の信用で不動産投資ができる。だったらやらなきゃ、と思いました

購入の決め手（複数回答あり）

RENOSYで投資マンションを持とうと思われた理由の1位が「セールスの信頼性」。次いで、「物件が良かった」「リスクが許容範囲だった」がランクインし、「アプリで管理できる」「管理の体制が良かった」が続きます。

「セールスの信頼性」

面談時に、不動産投資のメリットもデメリットもすべてご説明しています。その方にあった資産形成の一つの手段として、不動産投資をご提案させていただいています。

今後の資産価値のシミュレーションやエリアごとのリスクなど、物件のデータをわかりやすく可視化したものをご覧いただきながら物件をご紹介します。不動産投資が初めての方でも、リスクやシミュレーションを踏まえて投資判断をしていただけるよう、真摯にご提案しています。

「物件が良かった」

RENOSYでは、テクノロジーを活用して、流通する数多くの中から特に資産価値が高い物件を選定しているため、投資初心者でも安心して始められます。不動産投資において、物件選びはもっとも重要な要素です。RENOSYでは、AIを活用してシステムと人間の目視確認による二段階で物件を選定しています。

ご紹介する物件については、AIを活用して優良物件を厳選し、資産価値を可視化しています。

オンラインで完結するローンの審査など、スマートな取引も推進しています。

「リスクが許容範囲だった」

不動産投資には空室や金利上昇といった特有のリスクがあります。リスクの考え方や対策などを面談にて丁寧にご説明し、リスクをコントロールできる状態で始められるようご案内しています。

サービス内容や物件の条件などをご自身のリスク許容度と照らし合わせ、納得感や安心感を得られたことが決め手につながっているようです。

「アプリで管理ができる」

RENOSYでは、何十年と続く物件の管理をサポートする「RENOSYアプリ」を提供しています。

このアプリでは、物件の所有に必要な数々の書類がおさめられ、毎月の家賃の入金情報はもちろん、売却のサポートまで、不動産管理に必要な機能が揃っています。

不動産投資が初めての方にとって、不安はつきものです。FAQページを設け、さまざまな不安を払拭できるよう、コンテンツを充実させています。

【関連リンク】

コピペで時短！ RENOSY（リノシー）の確定申告サポート機能はアプリとウェブ両方使えて便利

「管理の体制が良かった」

入居率99.7％（※1）、平均空室期間18日（※2）と安定した運用を実現しているRENOSYの賃貸管理が、第5位に選ばれました。安定したマンション経営を実現するために、RENOSYが大切にしている3つのポイントをご紹介します（※1 、※2 2025年3月時点）。

※空室期間は、原状回復完了日から次の入居者決定まで（退去前に時期入居者が決まった場合、最終賃料発生日から次の賃料発生日まで）の首都圏のもの。

効率的な運用のためには、いかに入居者を絶やさないかが重要となります。スムーズな退去および入居のために、約2カ月前に解約を申し出てもらい、退去日から7営業日でクリーニングを実施、魅力的な写真で次の入居者募集を行います。

口コミは毎日更新しています

今回ご紹介した口コミ・評価はほんの一部です。「【毎日更新】RENOSY（リノシー） の評判・口コミ」では、自分と同世代・同年収に絞って検索することや、フリーワード検索で特定の会社名による口コミ表示なども可能です。ぜひオーナー様の生の声をご覧いただき、不動産投資のご検討にお役立てください。

お客様のお住まいやご職業などの傾向は、「RENOSY 不動産投資 顧客動向レポート」をご覧ください。