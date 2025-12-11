メ～テレ（名古屋テレビ）

オーストラリアは、16歳未満のSNS利用を禁止する法律を施行しました。それに先駆けること2カ月余り、10月に「スマホ条例」を施行した愛知県豊明市の現在は――

11日の愛知県豊明市。中学校で開かれたのは、子どもたちが、小浮正典市長に直接意見を伝える「市長と話そう会」です。

そこで、中学生に投げかけられたのは――

「スマートフォンを適正に使用しましょうという条例を、市役所がつくったことについて、知っている人はどれくらいいますか？」（豊明市 小浮正典市長）

「全員知っている」（小浮市長）

10月1日に施行された、豊明市の“スマホ条例”。

市民を対象に、生活に必要な時以外のスマホなどの使用を、“1日2時間以内”を目安とする内容です。罰則はありません。

18歳未満は、使用する時間帯の目安もあります。小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までです。

「条例違反だからといって、何かされるわけでもない」

話題となった「スマホ条例」。中学生の反応は――。

「スマートフォンの使い方について、自分は今が正しいのかなと、見つめ直すきっかけになった人は？」（小浮市長）

「考えるきっかけにはなりました」

一方で、こんな意見も――

「学校で平均として見たときに、ぼくの考えだと7割くらいが、考えていないのではないかなと思います。実現不可能だし、条例違反だからといって、何かされるわけでもないので、特に意識もしない人もいるのではないかと思いました」（中学2年生）

「スマホを長時間使うと、睡眠時間が削られるのでないか？」市長から問われた中学生は――

「スマホは私から見ると娯楽という感じ。きょうは4時間くらい勉強したから、1時間スマホで休憩してから寝ようと考えるので」（中学3年生）

市長「行動変容までいっていないと思う」

中学生の意見を聞いた小浮市長は――

「一部の生徒からは自分の友達を見ていると、ほとんどの人はスルーしていて、たぶん何も影響を及ぼしていないという指摘をもらった。とても有意義な意見交換だったと思います」（小浮市長）

条例施行後に市が、市民に行ったアンケートでは、“スマホ等の使用時間に変化があった”と答えたのは7.1%。

“なかった”は65.4%でした。

また、アンケートとは別に、電話とメールで450件あまりの意見が寄せられ、肯定的な意見は41.9%、否定的な意見は58.1%でした。

改めて市長に条例の意義を問いました。

「考え直すきっかけにはなったが、行動変容までいっていないと思う。やはり、それぞれの人にとって、スマートフォンが手放せなくなって、生徒も言っていたが、勉強やり切って、そのご褒美でスマートフォン見ている。若干睡眠時間が削られても、その方が時間が大切だと思っている人がとても多いんだろうなと、生徒に直接言われて思いました」（小浮市長）