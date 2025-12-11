ルシードエルのヘアオイルが新香りに♡5種のリニューアルをチェック

マンダムの人気ブランド「ルシードエル」から、アルガンリッチオイルシリーズのヘアオイル5アイテムが新しい香りでリニューアル。2025年12月中旬より順次切り替えがスタートします。高い保水力を持つ天然アルガンオイル※2を配合し、髪質やダメージに合わせて選べるのも魅力♡フレッシュなフルーティノートにフリージアを合わせたクリアフローラルの香りで、毎日のヘアケアがもっと心地よい時間になりそうです。

髪悩みに寄り添う5種のヘアオイル

新たな香りで登場する5アイテムは、それぞれの髪質や仕上がりに合わせて選べるラインアップ。

「オイルトリートメント#EXヘアオイルうねり・くせケア(60ml/オープン価格)」は湿気ガード処方で扱いやすい髪に。

「#EXヘアオイルシアーグロス(60ml/オープン価格)」はアビシニアンオイル※4配合で輝くツヤ髪に。

「#EXヘアリペアオイル(60ml/オープン価格)」はキューティクル補修に特化。

しっとり質感が叶う「#EXヘアオイルリッチモイスチャー(60ml/オープン価格)」、さらっと軽やかに仕上がる「#EXヘアオイル(60ml/オープン価格)」も揃います。

ululis×エスターバニー初コラボ♡限定ピンクミーでうるサラ髪へ

仕上がりも香りも進化した新仕様♡

共通特長として、超高圧プレス処理した天然アルガンオイル※2を配合し、髪内部までうるおいを届ける保水力の高さがポイント。枝毛・切れ毛を補修し、濡れ髪・乾いた髪どちらでも使える便利さも魅力です。

さらに紫外線から髪を守るUVカット処方で、季節問わず活躍するアイテムに♪

新しくなったクリアフローラルの香りは、爽やかさと甘さのバランスが絶妙で、使うたびに気分が上がりそうです。

※1 2014年8月～2025年10月 アルガンリッチオイルシリーズ累計出荷本数(ヘアオイルのみ、廃番品含む、限定品含まず)

※2 アルガニアスピノサ核油(保湿)

※3 メドウフォーム-δ-ラクトン

※4 クランベアビシニカ種子油

締めのメッセージ

ルシードエルのアルガンリッチオイルシリーズは、髪悩みが複雑化しがちな大人の女性に寄り添うヘアオイル♡

5種類の中から、自分の髪質や仕上がりの好みに合う1本を選べるのが嬉しいポイントです。新香りのクリアフローラルは、毎日のケアを心地よい時間へと導いてくれます。

12月中旬より順次切り替えが始まるため、ぜひ店頭でお気に入りのアイテムをチェックしてみてください。