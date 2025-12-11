ルシードエルのヘアオイルが新香りに♡5種のリニューアルをチェック
マンダムの人気ブランド「ルシードエル」から、アルガンリッチオイルシリーズのヘアオイル5アイテムが新しい香りでリニューアル。2025年12月中旬より順次切り替えがスタートします。高い保水力を持つ天然アルガンオイル※2を配合し、髪質やダメージに合わせて選べるのも魅力♡フレッシュなフルーティノートにフリージアを合わせたクリアフローラルの香りで、毎日のヘアケアがもっと心地よい時間になりそうです。
髪悩みに寄り添う5種のヘアオイル
新たな香りで登場する5アイテムは、それぞれの髪質や仕上がりに合わせて選べるラインアップ。
「オイルトリートメント#EXヘアオイルうねり・くせケア(60ml/オープン価格)」は湿気ガード処方で扱いやすい髪に。
「#EXヘアオイルシアーグロス(60ml/オープン価格)」はアビシニアンオイル※4配合で輝くツヤ髪に。
「#EXヘアリペアオイル(60ml/オープン価格)」はキューティクル補修に特化。
しっとり質感が叶う「#EXヘアオイルリッチモイスチャー(60ml/オープン価格)」、さらっと軽やかに仕上がる「#EXヘアオイル(60ml/オープン価格)」も揃います。
仕上がりも香りも進化した新仕様♡
共通特長として、超高圧プレス処理した天然アルガンオイル※2を配合し、髪内部までうるおいを届ける保水力の高さがポイント。枝毛・切れ毛を補修し、濡れ髪・乾いた髪どちらでも使える便利さも魅力です。
さらに紫外線から髪を守るUVカット処方で、季節問わず活躍するアイテムに♪
新しくなったクリアフローラルの香りは、爽やかさと甘さのバランスが絶妙で、使うたびに気分が上がりそうです。
※1 2014年8月～2025年10月 アルガンリッチオイルシリーズ累計出荷本数(ヘアオイルのみ、廃番品含む、限定品含まず)
※2 アルガニアスピノサ核油(保湿)
※3 メドウフォーム-δ-ラクトン
※4 クランベアビシニカ種子油
締めのメッセージ
ルシードエルのアルガンリッチオイルシリーズは、髪悩みが複雑化しがちな大人の女性に寄り添うヘアオイル♡
5種類の中から、自分の髪質や仕上がりの好みに合う1本を選べるのが嬉しいポイントです。新香りのクリアフローラルは、毎日のケアを心地よい時間へと導いてくれます。
12月中旬より順次切り替えが始まるため、ぜひ店頭でお気に入りのアイテムをチェックしてみてください。