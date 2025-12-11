登録者数75万人を超える人気YouTuber・いけちゃんのグラビア活動の集大成となるラスト写真集『Afterglow』（撮影：佐藤裕之、税込3630円、：A4正寸／ 128ページ）が講談社からリリースされました。同作でグラビア活動からの引退となるいけちゃん。彼女の透明感を最大限に引き出したバスルームカットが表紙です。



【写真】透明感のある色気を放ついけちゃん

撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦。写真集でしか見られない大胆なカットの数々はまさに必見です。



そんな本作の表紙を飾るのは、バスルームでの一枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなくて柔らかい表情が印象的なカットとなっています。いけちゃんのグラビア活動の集大成となる本作。素直で飾らない、自然体な美しさを詰め込んだ、珠玉の一冊をお見逃しなく。



いけちゃんは「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！」とコメントしています



【いけちゃんプロフィル】

1997年、秋田県生まれ。2019年からYouTube活動を開始。日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者数は75万人超（2025年10月時点）。2023年には一級建築士試験に合格。現在はYouTubeをメインにマルチに活動中。公式YouTubeチャンネルは『いけちゃん/ikechan』。最新情報は公式XとInstagram（ともに@ikechan0920）まで。