好き＆飲んでみたい「岩手県の地酒」ランキング！ 2位「タクシードライバー」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「岩手県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「こんな名前のお酒があることにまず驚き。中身もとても気になる」（20代女性／大阪府）、「変わったネーミングなので気になる。リピートして飲みたい」（50代女性／神奈川県）、「映画にちなんだ名前と、一度飲むと虜になるような深みがあると言われている地酒を飲んでみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「有名な銘柄は飲んだことがあり、美味しかった印象があります」（30代女性／大阪府）、「岩手を代表する酒蔵だと思うので飲んでみたい」（30代女性／神奈川県）、「華やかな香りと上質な旨味があり、料理との相性も良さそう。品質の安定感も魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「岩手県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：タクシードライバー／47票岩手県にある酒蔵の銘柄で、そのユニークで異彩を放つネーミングが大きな話題を集めました。従来の日本酒のイメージとは異なる、モダンでインパクトのある酒として、若者や日本酒初心者にもアピールし、「飲んでみたい」という強い関心を集めました。
回答者からは「こんな名前のお酒があることにまず驚き。中身もとても気になる」（20代女性／大阪府）、「変わったネーミングなので気になる。リピートして飲みたい」（50代女性／神奈川県）、「映画にちなんだ名前と、一度飲むと虜になるような深みがあると言われている地酒を飲んでみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：南部美人（なんぶびじん）／76票岩手県二戸市にある酒蔵の銘柄で、その名の通り、南部杜氏の伝統的な技と、清らかな水で造られた美しい酒が特徴です。フルーティな香りと優しい甘みが女性にも人気で、国内外での知名度が非常に高く、岩手を代表する銘柄として圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「有名な銘柄は飲んだことがあり、美味しかった印象があります」（30代女性／大阪府）、「岩手を代表する酒蔵だと思うので飲んでみたい」（30代女性／神奈川県）、「華やかな香りと上質な旨味があり、料理との相性も良さそう。品質の安定感も魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)