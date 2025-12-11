現役の看護師でHカップグラドル・小日向ゆりさんの5作目となるイメージDVD「Newtopia」（エスデジタル）がリリースされました。



【写真】武器はHカップだけじゃない？お尻もアピール

2024年にグラビア活動を開始した小日向さんは、ハリとボリューム感たっぷりの90cmバストと形の整った最強の美尻を武器に活躍中。2025年は週刊プレイボーイやヤングマガジンなどにグラビアが掲載されたほか、DVDも2本リリースするなど精力的に活動しています。もちろん、現役の看護師という顔も持ち、週末に整形外科で勤務しているそうです。ヤンマガWebの「働くお姉さん」というコーナーでナース服姿を披露し、ファンからは「こんなナースに看てもらいたい」と歓喜の声が上がりました。



今作は茨城県内と都内のスタジオでロケを行い、衣装はビキニを中心に、“攻めた”デザインを用意。小日向さんといえば、ゆさゆさ揺れるHカップについ目が行きがちだが、今回は最強美ヒップにもにも注目です。



小日向さんは「5作目となるイメージDVD『Newtopia』を発売させていただきました！今作は、素の私がたっぷり詰まった作品となってます！とにかく天真爛漫なゆりぴをたくさん見れます！見てくださる貴方がふとニコニコしちゃう、元気がチャージできる作品です！全部見どころですが、特に浴室でのシャワーシーンは衣装も共に1番攻めてます！笑 あの色の衣装1度着てみたかったのでうれしかったです！そして、庶民彼女と豪邸住み彼氏のストーリーも見所です笑 とっても面白いですし、セリフシーンは過去一上手にできました！イメージDVDデビューから早くも5作目となりました！Newtopiaも愛してください！」と喜びを語っています。



【小日向ゆりさんプロフィル】

こひなたゆり 2月6日生まれ 北海道出身 T159B90（H）W60H94 趣味はスポーツ観戦 特技は料理 X（https://x.com/kohinata_yuri_）Instagram（https://www.instagram.com/kohinata_yuri_/）TikTok：（https://www.tiktok.com/@kohinata_yuri）