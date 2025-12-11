¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¹ñ»º¥¹¥¡¼ÍÑÉÊ¤¬¿Íµ¤³ÈÂç¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥¡¼ÍÑÉÊ»Ô¾ì¤¬ÀÅ¤«¤Ë³èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñ»º¥¹¥¡¼ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤ëÅ¹°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¥¡¼ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Áý¤¨¡¢¹ñ»º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿×Â®¤Ç¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¹¥¡¼¥¦¥¨¥¢¤Î¼è°ú³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ50¡ó°Ê¾åÁý¤¨¡¢¥¹¥¡¼ÍÑÉÊÁ´ÂÎ¤â30¡ó°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢°ìÉô¤Î¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¡¼¥¦¥¨¥¢¤ÏÁ°Ç¯Èæ60¡ó°Ê¾åÁý¤¨¡¢¹ñ»º¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ÏÁ°Ç¯Èæ100¡óÁý¤È¡¢Âç¤¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë