【2025年12月】個人向け国債・固定3年を金利1.10％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2025年12月4日から募集開始した個人向け国債・固定3年（第187回債）の金利は「1.10％」です。今回は、個人向け国債・固定3年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.10％×1/2（半年間であるため）＝5500円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1117円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・固定3年を金利1.10％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「5500円−1117円＝4383円」となります。
参照：固定3年「第187回債」 財務省
▼3年後に使う予定資金の安全な置き場所として適している
個人向け国債（固定3年）の魅力は、数年後に使う予定があるお金を、安全に預けておける点にあります。
また、元本保証があり、現在の普通預金よりも高い利息に設定されているため、「使うまでの待機資金」を減らすことなく守りながら、着実に資産を増やせます。
例えば、各年代で以下のような近いうち（3年以内）に使うことが決まっている資金がある場合に、固定3年が有効です。
【20〜50代の現役世代】
住宅購入の頭金、または数年後の子どもの入学・進級に伴う学費など、確実に必要となるまとまった資金。
【60代以降のシニア世代】
老後の住まいに向けたリフォーム費用、車の買い替え資金、あるいは万が一の事態に備えた医療費などの「もしも」の緊急予備費。
▼金利変動の影響を受けず、確実に利息を受け取れる
購入した時点の金利が3年間そのまま続くため、将来の市場の金利動向に影響されず、満期までに受け取れる利息が明確です。「3年後に確実にいくら増えるか」が事前に分かるため、資産管理がしやすいのが魅力です。
年末に資産全体を見直すこの時期、もし株式や投資信託などで一時的に増えたお金があるなら、その増えた分（利益）の一部を、元本が減る心配のない安全な場所に移しておくのも大事なこと。
固定3年型は、「3年間は使わないけれども、減らしたくない大切な資金」を、リスクを避け、守りたい場合に力を発揮します。
▼投資初心者でも始めやすい「入門編」として
「10年は長い、少しだけでも増やせればいい」と思う方にとって、3年という期間は無理のないスタートラインです。投資の入門にも適しており、まずは少額で始めて仕組みや運用の流れを体験してみましょう。
この機会に始めてみようと思った方は、取扱金融機関が全国に881カ所（2025年11月時点）ありますので、試しに冬のボーナスが入金された金融機関が該当するか、財務省のHPをチェックしてみましょう。
なお、特例として購入から1年未満の場合でも、以下の場合であれば中途換金が認められます。
・口座名義人が亡くなった場合
相続人の方による中途換金が可能。申請の際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要です。
・災害救助法が適用される大規模災害で被害を受けた場合
災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能。申請の際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要。
いずれの場合も詳しい手続きについては、口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。
参照：個人向け国債の中途換金についてのよくある質問 財務省
その資金を、安全かつ着実に育てる手段として、個人向け国債の「固定3年」はぴったりの選択肢。年の瀬のこのタイミングに、ご自身の将来設計と向き合いながら、無理のない範囲で資産づくりをスタートしてみましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
